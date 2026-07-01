تقدیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نقش کلیدی بانک مسکن در کاهش ناترازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماهیت منحصربه فرد بانک مسکن اظهار کرد: بانک مسکن تنها یک نهاد مالی نیست، بلکه یک بانک تخصصی، توسعه‌ای و حمایتی است که در راستای سیاست‌های کلان کشور، نقش کلیدی در تامین مالی بخش مسکن، حمایت از اقشار محروم و اجرای طرح‌های استراتژیکی نظیر قانون جوانی جمعیت ایفا می‌کند.

وی با یادآوری سوابق این بانک در اجرای پروژه‌های ملی بزرگی همچون مسکن مهر ، بر ضرورت تقویت توانگری مالی این نهاد تاکید کرد.

حسینی افزود: با توجه به حجم بالای تکالیفی که بر عهده بانک مسکن است، توجه به اصول بانکداری و ارتقای شاخص‌هایی نظیر کفایت سرمایه برای افزایش توانگری بانک امری ضروری است. مجلس همواره در قوانین بودجه به این موضوع توجه داشته، اما با توجه به گستردگی تکالیف، موضوع تحقق افزایش سرمایه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به دستاوردهای اخیر بانک مسکن در کاهش ناترازی‌ها و مدیریت تکالیف قانونی، از مدیریت دکتر خورسندیان و کارکنان بانک مسکن قدردانی و خاطرنشان کرد که تلفیق دانش بانکی مدیرعامل بانک مسکن و تجربه اجرایی وی در سیاست‌های پولی و بانکی، نقش مهمی در بهبود شاخص‌های بانکی و ارتقای عملکرد اجرایی بانک مسکن داشته است.