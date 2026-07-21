مسئولیت اجتماعی در بطن بانکداری؛ خدمات مردمی بانک مسکن در ایام بحران

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولیت اجتماعی در سال‌های اخیر به یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد نهادهای اقتصادی و مالی تبدیل شده و بانک‌ها نیز ناگزیرند فراتر از وظایف تخصصی خود، در بزنگاه‌های اجتماعی و ملی نقش‌آفرینی کنند. در چنین چارچوبی، اقداماتی که بانک مسکن در روزهای بحران و همزمان با شرایط ویژه کشور در حوزه خدمت‌رسانی عمومی، حمایت از آسیب‌دیدگان و تداوم خدمات بانکی انجام داده، نمونه‌ای از تلاش برای پیوند میان بانکداری توسعه‌ای و ایفای مسئولیت اجتماعی به شمار می‌رود.

همدلی با مردم در روزهای بحران

همزمان با جنگ رمضان و شرایط ویژه کشور، بانک مسکن تلاش کرد علاوه بر استمرار خدمات بانکی، در کنار مردم نیز حضور داشته باشد. برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی در تهران، قم، خراسان رضوی و سایر استان‌ها، ارائه خدمات رفاهی و بانکی به عزاداران، اختصاص زائرسرا برای اسکان مسافران، توزیع اقلام پذیرایی و استقرار امکانات امدادی و درمانی از جمله اقداماتی بود که با مشارکت مدیران و کارکنان این بانک انجام شد.

همچنین مدیران و کارکنان بانک مسکن با راه‌اندازی پویش‌های داوطلبانه، بخشی از حقوق خود را برای کمک به بازسازی منازل آسیب‌دیدگان جنگ اختصاص دادند؛ اقدامی که در کنار مشارکت‌های پیشین این بانک در حمایت از زلزله‌زدگان، سیل‌زدگان، مدرسه‌سازی و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، استمرار رویکرد مسئولیت‌پذیرانه این مجموعه را نشان می‌دهد.

در کنار این اقدامات، استمرار ارائه خدمات بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه‌ای که فعال بودن شعب کشیک، افزایش سقف برداشت از خودپردازها، تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بانکی، افزایش سقف تراکنش‌های غیرحضوری، توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، بخشی از اقداماتی بود که برای حفظ آرامش روانی و مالی مردم در شرایط بحرانی اجرا شد.

مسئولیت اجتماعی در خدمت توسعه ملی

بررسی مجموعه اقدامات بانک مسکن نشان می‌دهد این بانک تلاش کرده مفهوم مسئولیت اجتماعی را از چارچوب فعالیت‌های خیریه فراتر برده و آن را به بخشی از راهبرد توسعه‌ای خود تبدیل کند. حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مشارکت در اجرای پروژه‌های زیرساختی، حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ و بلایای طبیعی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و محیط‌زیستی و ارائه خدمات حمایتی به مشتریان، مجموعه‌ای از اقداماتی است که در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

کارشناسان معتقدند در شرایطی که کشور با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، مخاطرات طبیعی، فشارهای اقتصادی و ضرورت توسعه پایدار مواجه است، نقش بانک‌های توسعه‌ای در ایفای مسئولیت اجتماعی بیش از گذشته اهمیت یافته است. از این منظر، ورود بانک مسکن به حوزه‌هایی همچون توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، حمایت از تولید برق پاک، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و اجرای برنامه‌های حمایتی، می‌تواند نمونه‌ای از پیوند میان بانکداری توسعه‌ای و مسئولیت اجتماعی باشد.