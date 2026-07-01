به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور عصر چهارشنبه در دومین جلسه شورای اداری بخش ویژه خارگ که با حضور اعضای این شورا در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پایانه‌های نفتی خارگ برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم، از هیئت‌های مذهبی، خادمان مجالس عزاداری و همراهی مردم در برگزاری باشکوه مراسم دهه نخست محرم قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع «امام شهید» در روزهای آینده، این رویداد را یکی از مهم‌ترین رخدادهای ملی و بین‌المللی کشور دانست و اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح کشور و استان، در خارگ نیز نشست هماهنگی ویژه‌ای برای اعزام کاروان‌ها و برگزاری مراسم برگزار شده و تحقق این برنامه نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: مراسم تشییع امام شهید تنها یک برنامه عادی نیست، بلکه نماد اقتدار، وحدت و انسجام ملت ایران است و همه مدیران باید زمینه حضور کارکنان خود را بدون هیچ‌گونه محدودیتی فراهم کنند.

حسین پور با انتقاد از کم‌رنگ بودن حضور برخی مدیران در برنامه‌های مردمی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: حضور در میان مردم، شرکت در مراسم‌های مذهبی و انقلابی و ارتباط مستقیم با شهروندان از مهم‌ترین شاخص‌های مدیریت است و انتظار می‌رود مدیران این مسئولیت را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.

همکاری صنعت نفت در تأمین برق جزیره

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: مقدمات اجرایی انتخابات در بخش خارگ آغاز شده و همه دستگاه‌های اجرایی طبق قانون موظف به همکاری کامل با ستاد انتخابات هستند. همچنین از داوطلبان انتظار می‌رود تا زمان آغاز رسمی تبلیغات، قوانین انتخاباتی را رعایت کنند.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی، از تلاش مجموعه نیروگاه خارگ و همکاری صنعت نفت در تأمین برق جزیره قدردانی کرد و افزود: با توجه به شرایط کشور، صرفه‌جویی در مصرف برق باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه پیشگام باشند.

وی همچنین با تبریک هفته قوه قضائیه، از همکاری مجموعه دستگاه قضایی در تأمین امنیت، رسیدگی به مسائل مردم و همراهی با شورای تأمین تقدیر کرد و این تعامل را زمینه‌ساز ارتقای خدمات عمومی در جزیره دانست.

ضرورت ساماندهی بازار

حسین پور در ادامه، بر ضرورت ساماندهی بازار، نظارت بر قیمت کالاها، پیگیری پرداخت تسهیلات بانکی، آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی، توسعه امکانات ورزشی، تأمین سوخت نیروگاه، پیگیری مسائل فرودگاه و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

وی همچنین اشتغال نیروهای بومی را از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان برشمرد و اظهار داشت: تمامی فرصت‌های شغلی باید از طریق بانک اطلاعاتی نیروهای بومی اطلاع‌رسانی و جذب شوند و از همه صنایع و شرکت‌های مستقر در جزیره انتظار می‌رود در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

بخشدار ویژه خارگ با دعوت مدیران به تعامل، همدلی و پرهیز از اختلافات، تصریح کرد: امروز خارگ به عنوان نماد مقاومت، امنیت و وحدت ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و همکاری همه دستگاه‌ها است و هر مدیری باید با روحیه هم‌افزایی و خدمت صادقانه، زمینه توسعه و پیشرفت جزیره را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همدلی، روند خدمت‌رسانی به مردم شتاب بیشتری گرفته و زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای خارگ بیش از پیش فراهم شود.