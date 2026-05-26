به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد عنایت علی‌پور سه شنب شب در نشست با بخشدار ویژه و رئیس شورای تأمین جزیره خارگ با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی مجموعه بخشداری ویژه و شورای تأمین خارگ، گفت: تحقق امنیت مطلوب در جزیره نیازمند هم‌افزایی، تعامل سازنده و اقدام هماهنگ همه دستگاه‌هاست و فراجا در این مسیر با جدیت و مسئولیت‌پذیری عمل خواهد کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی جزیره خارگ و اهمیت امنیت در استمرار فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی آن، افزود: پلیس خارگ خود را متعهد به صیانت از آرامش مردم، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و پیگیری مطالبات عمومی می‌داند و در این مسیر از ظرفیت همه مجموعه‌ها استفاده خواهد کرد.

فرمانده جدید فراجای خارگ همچنین بر آمادگی این مجموعه برای همکاری نزدیک با بخشداری، شورای تأمین و سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌ها با نگاه مسئولانه و هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

سرگرد علی‌پور در پایان با بیان اینکه برنامه‌ریزی دقیق و حضور میدانی از رویکردهای اصلی فراجا در خارگ خواهد بود، خواستار استمرار جلسات مشترک برای بررسی مسائل و ارائه راهکارهای عملی شد.