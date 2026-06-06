بخشدار ویژه خارگ: برق پایدار تابستان در جزیره تأمین می شود

نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین برق پایدار از مهمترین مطالبات و نیازهای شهروندان جزیره خارگ است و خوشبختانه با تلاش و همت کارکنان نیروگاه برق و مجموعههای پشتیبان، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.
وی ضمن قدردانی از پرسنل نیروگاه برق خارگ افزود: کارکنان این مجموعه در شرایط مختلف و با تلاش شبانهروزی نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق جزیره ایفا کردهاند که شایسته تقدیر است.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای عبور موفق از فصل گرما تصریح کرد: هماهنگیها و اقدامات لازم برای تأمین برق پایدار تابستان انجام شده و امیدواریم با همکاری همه دستگاههای مرتبط، شاهد کمترین مشکل در این حوزه باشیم.
حسینپور همچنین از حمایتهای صورتگرفته در زمینه اختصاص برق به محدوده شهری جزیره قدردانی کرد و گفت: در این راستا از همراهی و حمایتهای مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران، مدیر پایانه نفتی خارگ و مدیریت عملیات عمومی که نقش مؤثری در رفع نیازهای زیرساختی و خدماتی جزیره داشتهاند، صمیمانه تشکر میکنیم.
وی تأکید کرد: تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای مستقر در خارگ، زمینهساز ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و توسعه زیرساختهای این جزیره راهبردی خواهد بود.
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