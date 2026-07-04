نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جزیره خارگ همواره در بزنگاه‌های مهم انقلاب اسلامی، حضوری اثرگذار و درخور شأن این خطه راهبردی داشته و این بار نیز مردم، کارکنان صنعت نفت، خانواده‌های معظم شهدا و نیروهای بسیجی و انقلابی با انسجام کامل در مراسم تشییع امام شهید حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اعزام کاروان‌های مردمی افزود: با همکاری مدیریت عملیات عمومی، شرکت‌های نفتی، بسیج و سپاه خارگ، هماهنگی‌های لازم برای تسهیل حضور کارکنان و شهروندان در این مراسم انجام شده و تمامی ظرفیت‌های اجرایی شهرستان در این مسیر به کار گرفته شده است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: مراسم تشییع امام شهید، صرفاً یک آیین سوگواری نیست، بلکه تجلی وحدت ملی، تجدید عهد با ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: مردم مؤمن و ولایت‌مدار خارگ، به‌عنوان نگهبانان سنگر اقتصادی کشور، همواره نشان داده‌اند که در کنار ایفای مسئولیت‌های خطیر خود در حوزه انرژی، در دفاع از آرمان‌های نظام و انقلاب نیز پیشگام هستند و این حضور باشکوه، برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار این جزیره خواهد بود.