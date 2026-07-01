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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

امام جمعه اهل سنت خارگ: وحدت و بصیرت رمز اقتدار جمهوری اسلامی است

امام جمعه اهل سنت خارگ: وحدت و بصیرت رمز اقتدار جمهوری اسلامی است

بوشهر- امام جمعه اهل سنت خارگ گفت: وحدت، بصیرت و حضور در صحنه، رمز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ احمد کنعانی عصر چهارشنبه در دومین نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ، با گرامیداشت یاد «امام شهید» و تأکید بر ضرورت تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انسان‌هایی که با اخلاص در مسیر خداوند، مکتب پیامبر اکرم (ص) و نهضت عاشورا گام برمی‌دارند، باید آماده ایثار و فداکاری باشند و «امام شهید» با رفتار و منش خود نشان داد که پیرو حقیقی راه پیامبر اسلام (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) بوده است.

وی افزود: امام شهید، رهبری بود که خود و خانواده‌اش را در راه اعتقاد، مردم و میهن اسلامی فدا کرد و این سیره، الگویی ماندگار برای همه کسانی است که مدعی پیروی از مکتب اهل‌بیت (ع) هستند.

امام جمعه اهل سنت خارگ با اشاره به هفته قوه قضائیه، از تلاش‌های قضات و مجموعه دستگاه قضایی کشور برای تحقق عدالت قدردانی کرد و گفت: عدالت، مهم‌ترین مطالبه هر جامعه و پایه استحکام هر حکومت است و امیدواریم مسئولان دستگاه قضایی با همین روحیه در مسیر خدمت به مردم موفق باشند.

ضرورت حمایت از رهبری و حفظ انسجام ملی

شیخ کنعانی در ادامه با تقدیر از نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش، فراجا و همه مدافعان امنیت کشور، اظهار داشت: امروز نیروهای نظامی و انتظامی با ایستادگی در برابر استکبار جهانی، امنیت و عزت کشور را حفظ کرده‌اند و مردم نیز همواره ثابت کرده‌اند که در دفاع از ایران اسلامی، آماده هرگونه ایثار و جانفشانی هستند.

وی انتخابات پیش‌رو را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حضور مردم دانست و تصریح کرد: هرچه مشارکت مردم در انتخابات پرشورتر باشد، پیام اقتدار، وحدت و انسجام ملت ایران با قدرت بیشتری به دشمنان مخابره خواهد شد و ملت آگاه ایران همواره نشان داده است که در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، حضوری مسئولانه و آگاهانه دارد.

امام جمعه اهل سنت خارگ در پایان با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت حمایت از رهبری و حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و با هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، بصیرت مردم و همدلی مسئولان، دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت و نظام جمهوری اسلامی با اقتدار مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6876858

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