امام جمعه اهل سنت خارگ: وحدت و بصیرت رمز اقتدار جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ احمد کنعانی عصر چهارشنبه در دومین نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ، با گرامیداشت یاد «امام شهید» و تأکید بر ضرورت تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انسان‌هایی که با اخلاص در مسیر خداوند، مکتب پیامبر اکرم (ص) و نهضت عاشورا گام برمی‌دارند، باید آماده ایثار و فداکاری باشند و «امام شهید» با رفتار و منش خود نشان داد که پیرو حقیقی راه پیامبر اسلام (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) بوده است.

وی افزود: امام شهید، رهبری بود که خود و خانواده‌اش را در راه اعتقاد، مردم و میهن اسلامی فدا کرد و این سیره، الگویی ماندگار برای همه کسانی است که مدعی پیروی از مکتب اهل‌بیت (ع) هستند.

امام جمعه اهل سنت خارگ با اشاره به هفته قوه قضائیه، از تلاش‌های قضات و مجموعه دستگاه قضایی کشور برای تحقق عدالت قدردانی کرد و گفت: عدالت، مهم‌ترین مطالبه هر جامعه و پایه استحکام هر حکومت است و امیدواریم مسئولان دستگاه قضایی با همین روحیه در مسیر خدمت به مردم موفق باشند.

ضرورت حمایت از رهبری و حفظ انسجام ملی

شیخ کنعانی در ادامه با تقدیر از نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش، فراجا و همه مدافعان امنیت کشور، اظهار داشت: امروز نیروهای نظامی و انتظامی با ایستادگی در برابر استکبار جهانی، امنیت و عزت کشور را حفظ کرده‌اند و مردم نیز همواره ثابت کرده‌اند که در دفاع از ایران اسلامی، آماده هرگونه ایثار و جانفشانی هستند.

وی انتخابات پیش‌رو را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حضور مردم دانست و تصریح کرد: هرچه مشارکت مردم در انتخابات پرشورتر باشد، پیام اقتدار، وحدت و انسجام ملت ایران با قدرت بیشتری به دشمنان مخابره خواهد شد و ملت آگاه ایران همواره نشان داده است که در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، حضوری مسئولانه و آگاهانه دارد.

امام جمعه اهل سنت خارگ در پایان با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت حمایت از رهبری و حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و با هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، بصیرت مردم و همدلی مسئولان، دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت و نظام جمهوری اسلامی با اقتدار مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.