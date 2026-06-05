امام جمعه اهل سنت خارگ: امام (ره) مسیر عزت امت اسلامی را ترسیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ احمدرضا کنعانی عصر جمعه در مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد که در مسجد جامع اهل سنت خارگ برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی (ره) شخصیتی بود که با اتکا به ایمان، مردم‌باوری و رهبری حکیمانه، نهضتی را بنیان نهاد که سرنوشت ملت ایران و جهان اسلام را متحول کرد.

امام جمعه اهل سنت خارگ با بیان اینکه قیام ۱۵ خرداد نقطه آغاز بیداری اسلامی و مردمی در کشور بود، افزود: این قیام نشان داد که ملت ایران در برابر ظلم و استبداد ایستادگی می‌کند و برای تحقق ارزش‌های دینی و اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه جامعه اسلامی همواره نیازمند رهبری آگاه، بصیر و دلسوز است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های امام خمینی (ره)، توجه به وحدت و همدلی میان آحاد جامعه بود و امروز نیز شاخص اصلی پیشرفت و اقتدار کشور، حفظ وحدت و انسجام ملی است.

کنعانی ادامه داد: کار، تلاش و خدمت به مردم باید سرلوحه مسئولان و همه اقشار جامعه قرار گیرد؛ چرا که امام راحل همواره بر خدمت‌رسانی صادقانه و رفع مشکلات مردم تأکید داشتند.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: شاخص رفتاری که امام خمینی (ره) به ما آموخت، عزت، اقتدار، استقلال و ایستادگی در برابر دشمنان بود؛ مسیری که امروز نیز باید با جدیت دنبال شود.

امام جمعه اهل سنت خارگ با یادآوری نقش وحدت در پیروزی‌های امت اسلامی اظهار داشت: در طول هشت سال دفاع مقدس، همچنین در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، آنچه موجب پیروزی سپاه اسلام شد، همدلی، وحدت و انسجام میان مسلمانان بود.

وی افزود: ملت ایران در سایه رهبری، وحدت و روحیه مقاومت توانسته است از گردنه‌های سخت عبور کند و این مسیر باید با استقامت و پایداری در راه انقلاب اسلامی ادامه یابد.

کنعانی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد، بر ضرورت حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت وحدت اسلامی و تداوم مسیر خدمت به مردم تاکید کرد.