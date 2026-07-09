به گزارش خبرگزاری مهر، «آلبر کرگانوف» عضو شورای هماهنگی مسلمانان جنوب روسیه در گفتگویی، به بیان مباحثی پیرامون رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته است که مشروح آن از نظر می گذرد:

‌امروز حتی در اروپا و در میان برخی خبرنگاران، بسیاری دقیقاً نمی‌دانند واژه «آیت‌الله» به چه معناست. آیت‌الله به معنای یک جایگاه علمی و دینی والا است؛ عنوانی برای کسی که مراحل متعدد دانش دینی را طی کرده، در علوم اسلامی به مرتبه اجتهاد رسیده و سال‌ها تلاش علمی و معنوی را پشت سر گذاشته است.

شهید آیت الله خامنه ای از یک خانواده مذهبی برخاسته‌اند و پدر ایشان نیز از روحانیون محترم و شناخته‌شده در ایران بوده‌اند. زندگی و پیشینه خانوادگی ایشان برای بسیاری از مردم ایران آشنا و قابل احترام است.

ایشان با شجاعت و در شرایط ادای مسئولیت و رهبری از دنیا رفتند و در بستر عافیت یا پنهان‌کاری نبودند، بلکه در همان فضای مسئولیت و حضور اجتماعی فعال خود باقی ماندند.

در مجموع می‌توان گفت ایشان با شکست از دنیا نرفتند؛ بلکه با جایگاهی استوار و به‌عنوان رهبری مورد اعتماد بخش بزرگی از مردم ایران، زندگی خود را به پایان رساندند.

ما با دقت فراوان اسناد مربوط به روند تقریب مذاهب را مطالعه می‌کنیم؛ روندی که در جمهوری اسلامی ایران به‌صورت نظام‌مند دنبال شده است. همچنین دیگر رهبران دینی نیز در این مسیر نقش داشته‌اند. این روند اهمیت زیادی در اصلاح برداشت‌های نادرست، کاهش شایعات و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده‌ای دارد که در برخی جریان‌های شرق‌شناسانه و اسلام‌شناسانه غربی شکل گرفته و گاه باعث سوءبرداشت از مفاهیم اسلامی شده است.

برای نمونه، در برخی برداشت‌های نادرست، مفهوم «شهید» به‌گونه‌ای تحریف شده که از معنای اصلی خود فاصله گرفته است، در حالی‌که در فرهنگ اسلامی، شهید به کسی گفته می‌شود که در راه دفاع از دین، وطن یا ارزش‌های والا جان خود را فدا می‌کند. همچنین در موضوعات دیگری نیز شاهد نوعی ساده‌سازی یا تحریف مفاهیم فرهنگی و جغرافیایی بوده‌ایم که تلاش کرده‌اند ملت‌ها و فرهنگ‌ها را کاملاً جدا و بی‌ارتباط نشان دهند.

از سوی دیگر، در تاریخ اندیشه اسلامی، تلاش‌هایی برای ایجاد فاصله عمیق میان اهل سنت و شیعه صورت گرفته است، در حالی‌که در عمل، اشتراکات فراوانی میان این دو وجود دارد.

در این چارچوب، تلاش‌های علمی و فکری آیت‌الله خامنه‌ای (قدس سره) و دیگر علمای بزرگ، از جمله آیت‌الله خمینی (ره)، در جهت تبیین مشترکات و کاهش سوءتفاهم‌ها قابل توجه است. ایشان تلاش کرده‌اند با رویکردی علمی و دینی، بسیاری از این برداشت‌های نادرست را اصلاح کنند و تصویر دقیق‌تری از اسلام و جهان اسلام ارائه دهند.