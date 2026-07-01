نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جامع سازمان هیئت و تشکلهای دینی کشور در خصوص فعالیت هیئتهای مذهبی در این مراسم اظهار کرد: با هماهنگیهای انجامشده، شبکه هیئتهای مذهبی در سراسر کشور همه ظرفیتهای خود را برای برگزاری باشکوه مراسم، خدمترسانی به عزاداران و ایجاد فضای وحدت و همدلی به میدان آورده است.
وی افزود: در استانهای غیرمیزبان، هیئتهای مذهبی با برپایی مجالس عزاداری، محافل قرآنی، آیینهای مرثیهخوانی، مواکب فرهنگی و خدماتی و همچنین اجرای برنامههای رسانهای، زمینه مشارکت عمومی مردم را فراهم خواهند کرد تا شور و شعور عزاداری در سراسر کشور جاری باشد.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور با تأکید بر ضرورت حضور منظم و هماهنگ کاروانهای عزاداری گفت: اعزام هیئتها از استانها با برنامهریزی، هماهنگی با ستادهای استانی و رعایت الزامات اجرایی انجام خواهد شد تا ضمن تسهیل حضور مردم، نظم و شکوه مراسم نیز حفظ شود.
وی با اشاره به نقش هیئتهای مذهبی در استانهای میزبان خاطرنشان کرد: هیئتهای بومی نیز در کنار سایر دستگاهها و نهادهای مردمی، آمادگی کامل دارند تا در حوزههای اسکان، پذیرایی، راهنمایی زائران و پشتیبانی از مراسم، نقش مؤثری ایفا کنند.
نوشادی در پایان از همه خادمان هیئتهای مذهبی، مداحان، روحانیان، جوانان و فعالان فرهنگی دعوت کرد با حفظ وحدت، انسجام و تبعیت از برنامههای ستاد مرکزی، زمینه برگزاری آیینی باشکوه، منظم و در شأن مقام والای امام شهید را فراهم کنند.
نظر شما