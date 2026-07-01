به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در پایان این دور از مذاکرات گفت: گفت‌وگوهای هیئت ایرانی صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ تیرماه) با نخست وزیر و وزیر امور خارجه آغاز شد و سپس، هیئت‌های سه کشور ایران، قطر و پاکستان دو نشست برگزار کردند.

وی افزود: اولین نشست گروه نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم نیز با حضور مذاکره کنندگان ارشد سه کشور مزبور برگزار شد و نقض تعهدات آمریکا تحت بند یک یادداشت تفاهم در رابطه با خاتمه جنگ در لبنان، اخبار منتشره در رابطه با اقدامات آمریکا درخصوص تقویت تجهیزات و نیروها در منطقه و برخی اظهارات تهدیدآمیز و مداخله جویانه مقامات این کشور، از سوی هیات ایرانی طرح و مورد بررسی قرار گرفتند. هیات ایرانی خاطرنشان کرد که تعهدات یادداشت تفاهم یک مجموعه یکپارچه هستند و به صورت مجزا از هم دیده نمی‌شوند.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در همین رابطه گفت: تصمیم گرفته شد کانال ارتباط فوری گروه نظارت نیز تا فردا تشکیل و نقص‌های یادداشت تفاهم به صورت رسمی و مستند، اطلاع رسانی شده و در مورد آنها بحث و بررسی و تصمیم گیری شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در جلسات با مقامات قطری، از جمله بانک مرکزی، برخی مسائل مربوط به هزینه بخشی از شش میلیارد دلار اولیه، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حسب نیازهای اعلامی کشورمان، خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار گیرد.

مذاکره کننده ارشد ایران تصریح کرد: در دوحه هیچ نشستی میان هیات ایرانی و هیات آمریکایی برگزار نشد.