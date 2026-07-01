به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری «آکسیوس» آمریکا به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد در مذاکرات دوحه، برای حفظ آرامش در هفته آینده به‌منظور پیشبرد اجرای مفاد «مذکره تفاهم» توافق حاصل شده است.

این رسانه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال بررسی نحوه مدیریت تنگه هرمز پس از پایان اعتبار یادداشت تفاهم هستند.

آکسیوس به نقل از یک منبع همچنین اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جرد کوشنر، داماد وی در تلاش هستند این پیام را به ایران منتقل کنند که خواسته تهران برای دریافت عوارض، می‌تواند شانس دستیابی به توافق با آمریکا را از بین ببرد.

این رسانه همچنین به نقل از یک منبع گزارش داد واشنگتن و تهران در مذاکرات دوحه بر سر نخستین بخش از دارایی‌های مسدودشده ایران به تفاهم رسیده ‌اند.

آکسیوس مدعی شد: مبلغ سه میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران به‌صورت نقدی در اختیار تهران قرار نخواهد گرفت و برای خرید کالاهای اساسی، که بخشی از آن از آمریکا تأمین می‌شود، اختصاص خواهد یافت.