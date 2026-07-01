اجرای ۲ طرح زیرساختی و هوشمندسازی در بندر نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کیاکجوری عصر چهارشنبه در حاشیه اجرای پروژههای بندری با اشاره به برنامههای توسعهای بندر نوشهر اظهار کرد: این بندر در ادامه روند نوسازی زیرساختها، دو دستگاه بازوی بارگیری دریایی را در اسکله نفتی منطقه ویژه اقتصادی نوشهر به بهرهبرداری رسانده است؛ تجهیزاتی که نقش مهمی در ارتقای استانداردهای ایمنی و افزایش ظرفیت عملیاتی بخش نفتی بندر دارند.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۸۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است، افزود: این تجهیزات فرآیند انتقال فرآوردههای نفتی میان کشتی و تأسیسات ساحلی را با ضریب ایمنی بالاتر انجام میدهند و ضمن کاهش ریسک نشت مواد نفتی و آسیبهای زیستمحیطی، موجب تسریع عملیات تخلیه و بارگیری خواهند شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران ادامه داد: بازوهای بارگیری نصبشده از فناوری کنترل هوشمند مبتنی بر PLC بهره میبرند و برای نخستین بار در اسکله نفتی بندر نوشهر مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ فناوریای که پیش از این در برخی بنادر مهم شمال کشور به کار گرفته شده بود.
کیاکجوری در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز آموزش و استقرار سامانه یکپارچه عملیات بندری (IPAS) در بندر نوشهر خبر داد و گفت: نخستین دوره آموزشی این سامانه با حضور شرکتهای کشتیرانی، صاحبان کالا، اپراتورهای ترمینال و سرمایهگذاران برگزار شد تا کاربران با فرآیندهای اجرایی و خدمات قابل ارائه در این بستر الکترونیکی آشنا شوند.
وی تصریح کرد: سامانه IPAS با هدف حذف فرآیندهای کاغذی، تسریع گردش اسناد و ارائه خدمات غیرحضوری طراحی شده و اجرای آن علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، شفافیت و دقت در ارائه خدمات بندری را نیز افزایش میدهد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران خاطرنشان کرد: بندر نوشهر نخستین بندر شمال کشور است که اجرای این سامانه را آغاز کرده و این اقدام بخشی از برنامههای سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه بنادر هوشمند، ارتقای بهرهوری و تسهیل خدمات به فعالان حوزه حملونقل دریایی و تجارت دریامحور به شمار میرود.
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