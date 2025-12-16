صادرات در بنادر مازندران به رغم جنگ ۱۲ روزه ۲۵ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کیاکجوری ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از افزایش ۲۵ درصدی صادرات و ۸۵ درصدی فعالیت‌های مرتبط با واردات و ترانزیت سوخت در بندر نوشهر در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی افزود: علی‌رغم کاهش تجارت با روسیه در چهار ماه ابتدایی سال، با آغاز فصل برداشت در این کشور، فعالیت‌های بندری به وضعیت مطلوبی رسید و توانستند افت ناشی از این کاهش را جبران کنند.

کیاکجوری با اشاره به رشد پنج درصدی تخلیه و بارگیری در بندر نوشهر نسبت به سال گذشته، از روند رو به رشد در زمینه صادرات و واردات خبر داد.

وی همچنین تصریح کرد که در حال حاضر این بندر نسبت به مدت مشابه سال گذشته در زمینه صادرات حدود ۲۵ درصد افزایش فعالیت داشته است.

توسعه فعالیت‌ها و پروژه‌های جدید در بندر نوشهر

مدیرکل بنادر مازندران در ادامه به افزایش واردات و ترانزیت مواد سوختی در بندر نوشهر اشاره کرد و افزود: این فعالیت‌ها در حوزه سوخت به ویژه مواد نفتی و گاز طبیعی، رشد چشمگیری داشته است.

به گفته کیاکجوری، در پی شرایط خاص اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه اخیر، بندر نوشهر به‌عنوان یک مرکز مهم تأمین سوخت در استان عملکرد مثبتی داشته و با همکاری بی‌وقفه کارکنان، حتی در بدترین شرایط، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین سوخت به وجود نیامد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز واردات گندم به بندر نوشهر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت که کشتی‌های حامل گندم، برای نخستین بار از زمان شروع این سال، به‌صورت حمل یکسره وارد بندر خواهند شد.

طرح‌های گردشگری برای توسعه منطقه

کیاکجوری همچنین به پروژه‌های گردشگری در بندر نوشهر اشاره کرد و اظهار داشت که با توجه به ظرفیت‌های بالای منطقه، اقدامات جدیدی برای جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری در این بندر آغاز شده است.

وی افزود: قراردادهای قطعی برای توسعه این بخش منعقد شده و انتظار می‌رود این پروژه‌ها به زودی به مرحله اجرا برسند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در پایان بر اهمیت رعایت استانداردهای دیسیپلینی و استراتژی‌های مدیریتی در این مجموعه تأکید کرد و گفت که سازمان بنادر با توجه به شرایط اقتصادی و تجاری منطقه، همواره به دنبال ارتقا بهره‌وری و افزایش کیفیت خدمات است.