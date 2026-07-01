به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر چهارشنبه در نشست با مدیران تبلیغات اسلامی استان همدان با تبیین نقش محوری فرهنگ در ساختار مدیریت جامعه، اظهار کرد: فرهنگ، زیربنای تمامی تحولات است و هیچ طرح عمرانی یا پروژه اقتصادی بدون توجه به پیوست‌های فرهنگی و بافت بومی منطقه، به نتیجه مطلوب و پایدار نخواهد رسید.

وی با تحلیل وضعیت کنونی جنگ‌های نوین، افزود: دشمن پس از ناکامی در جبهه‌های سخت و نظامی، راهبرد خود را بر جنگ نرم و شبیخون فرهنگی متمرکز کرده و هدف اصلی این راهبرد، تغییر باورها و ارزش‌های اصیل جامعه از طریق تولید و ترویج خرده‌فرهنگ‌های بیگانه است که نهادهای متولی باید هوشیار باشند.

استاندار همدان با اشاره به اهمیت «بیانیه گام دوم انقلاب» به عنوان نقشه راه آینده کشور، تصریح کرد: نسل امروز که در عصر ارتباطات و فضای مجازی رشد کرده، نیازمند محتوایی است که با ادبیات روز و متناسب با نیازهای فکری آن‌ها تدوین شده باشد، بنابراین برای موفقیت در جهاد تبیین، باید از شیوه‌های سنتی فاصله گرفت و با رویکردی هوشمندانه، جذاب و نوآورانه با نسل جوان ارتباط برقرار کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اولویت‌بندی پیشگیری بر درمان در آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: بسیاری از معضلات اجتماعی ریشه در عدم آگاهی و فقدان مشاوره‌های تخصصی در سطح خانواده‌ها دارد و با انجام کارهای فرهنگی عمیق، می‌توان از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد که این امر، کاهش هزینه‌های مدیریتی و ارتقای سلامت جامعه را به همراه خواهد داشت.

ملانوری شمسی در پایان بر حمایت همه‌جانبه از ایده‌های خلاقانه در حوزه فرهنگ تاکید کرد و ادامه داد: هرچه در حوزه‌های قرآنی و ترویج فرهنگ دینی سرمایه‌گذاری و فعالیت دقیق‌تری انجام دهیم، در مسیر توسعه همه‌جانبه و کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق‌تر عمل خواهیم کرد.