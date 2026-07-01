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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

شیوه‌های سنتی در جهاد تبیین پاسخگوی نیاز نسل جوان نیست

شیوه‌های سنتی در جهاد تبیین پاسخگوی نیاز نسل جوان نیست

همدان-استاندار همدان گفت: برای موفقیت در جهاد تبیین، باید از شیوه‌های سنتی فاصله گرفت و با رویکردی هوشمندانه، جذاب و نوآورانه با نسل جوان ارتباط برقرار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر چهارشنبه در نشست با مدیران تبلیغات اسلامی استان همدان با تبیین نقش محوری فرهنگ در ساختار مدیریت جامعه، اظهار کرد: فرهنگ، زیربنای تمامی تحولات است و هیچ طرح عمرانی یا پروژه اقتصادی بدون توجه به پیوست‌های فرهنگی و بافت بومی منطقه، به نتیجه مطلوب و پایدار نخواهد رسید.

وی با تحلیل وضعیت کنونی جنگ‌های نوین، افزود: دشمن پس از ناکامی در جبهه‌های سخت و نظامی، راهبرد خود را بر جنگ نرم و شبیخون فرهنگی متمرکز کرده و هدف اصلی این راهبرد، تغییر باورها و ارزش‌های اصیل جامعه از طریق تولید و ترویج خرده‌فرهنگ‌های بیگانه است که نهادهای متولی باید هوشیار باشند.

استاندار همدان با اشاره به اهمیت «بیانیه گام دوم انقلاب» به عنوان نقشه راه آینده کشور، تصریح کرد: نسل امروز که در عصر ارتباطات و فضای مجازی رشد کرده، نیازمند محتوایی است که با ادبیات روز و متناسب با نیازهای فکری آن‌ها تدوین شده باشد، بنابراین برای موفقیت در جهاد تبیین، باید از شیوه‌های سنتی فاصله گرفت و با رویکردی هوشمندانه، جذاب و نوآورانه با نسل جوان ارتباط برقرار کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اولویت‌بندی پیشگیری بر درمان در آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: بسیاری از معضلات اجتماعی ریشه در عدم آگاهی و فقدان مشاوره‌های تخصصی در سطح خانواده‌ها دارد و با انجام کارهای فرهنگی عمیق، می‌توان از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد که این امر، کاهش هزینه‌های مدیریتی و ارتقای سلامت جامعه را به همراه خواهد داشت.

ملانوری شمسی در پایان بر حمایت همه‌جانبه از ایده‌های خلاقانه در حوزه فرهنگ تاکید کرد و ادامه داد: هرچه در حوزه‌های قرآنی و ترویج فرهنگ دینی سرمایه‌گذاری و فعالیت دقیق‌تری انجام دهیم، در مسیر توسعه همه‌جانبه و کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق‌تر عمل خواهیم کرد.

کد مطلب 6876919

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