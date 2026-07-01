«باید برخاست»؛ خراسان جنوبی میزبان ۴۰ روز برنامه بزرگداشت رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت و جایگاه رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای اظهارکرد: گرامی‌داشت یاد و خاطره مقام والای امام شهید امت، تنها یک مراسم سوگواری عادی نیست، بلکه تجلی تجدید میثاق امت با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی و تداوم مسیر هدایت است که در عرصه داخلی، نماد وحدت ملت و اقتدار نظام محسوب می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: بزرگداشت این ابر مرد تاریخ، پیامی روشن به افکار عمومی جهان است که نشان می‌دهد میراث فکری و سیاسی ایشان، فراتر از مرزها، الگویی برای عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم خواهد بود.

وی افزود: لذا برگزاری مراسم گرامیداشت ایشان، پاسداشت حق و تکلیفی است که بر دوش تمامی مردم قرار دارد تا یاد ماندگار آن امام مجاهد بزرگ را در حافظه تاریخ زنده نگه دارند.

مشرفی افزود: ما در شرایط جنگ تمام عیار و تقابل تمدنی با جبهه کفر و استکبار ضد بشری قرار داریم و مراسم بدرقه آقای شهید ایران و مراسمات پس از آن هم ضلعی از این نبرد تمدنی و هماوردی امت مبعوث و دلدادگان قائد شهید امت در برابر جبهه استکبار جهانی تا پیروزی نهایی جبهه حق است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه ها و مراسمات مذهبی، اجتماعی و فرهنگی با شعار محوری «باید برخاست» در سراسر استان خبر داد و اعلام کرد: این برنامه‌ها که از تاریخ ۱۳ تیرماه آغاز شده و تا اربعین تدفین رهبر شهیدمان ادامه خواهد داشت، در قالب محورهای مختلف برگزار می‌گردد.

وی با اشاره به دوران سوگواری و برنامه‌های آغازین، تصریح کرد: برنامه‌ها با برگزاری مراسم عزا و سوگواری عمومی با تاکید بر جهاد تبیین و خونخواهی امام شهید از روز شنبه ۱۳ تیر تا جمعه ۱۹ تیرماه در تمامی مصلی‌ها، مساجد، بقاع متبرکه، امامزادگان و میادین اجتماعات سراسر استان آغاز می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: همزمان با این ایام، برنامه‌ی «بدرقه قرآنی امام شهید ایران» در فضای مجازی و همچنین برنامه‌ی «هدیه تلاوت نور» و «محافل انس با قرآن و ختم سراسری قرآن کریم» از ۱۳ تیر تا اربعین در مساجد محوری استان و اماکن مذهبی برگزار خواهد شد.

مشرفی در خصوص مراسم‌های محوری و ویژه گفت: مراسم سراسری وداع با امام شهید در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه و پنجشنبه ۱۸ تیر ماه همزمان با نماز ظهر در تمامی مصلی‌ها و مساجد برگزار می‌گردد و اقامه نماز لیله‌الدفن نیز در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه، همزمان با نماز مغرب و عشاء در مساجد استان برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: از روز جمعه ۱۹ تیرماه، مراسم محوری بزرگداشت قائد شهید امت در قالب دو بخش برگزار می‌شود.

مشرفی یادآور شد: نخست، مراسم ویژه همزمان با نماز جمعه در تمامی مصلی‌های استان، و دوم برگزاری مراسم بزرگداشت در میادین اجتماعات سراسر استان به مدت سه شب (از جمعه ۱۹ تا یکشنبه ۲۱ تیرماه) در ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان، فعالیت‌های مستمر تا اربعین را این‌گونه تشریح کرد: طرح «۴۰ شب، ۴۰ مسجد» از ۲۱ تیرماه تا اربعین پس از نماز مغرب و عشاء در مساجد محوری استان برگزار می‌شود.

وی گفت: همچنین مراسم‌های اختصاصی در حوزه‌های علمیه، ادارات دولتی و یگان‌های نیروهای مسلح از ۲۰ تیرماه تا اربعین ادامه خواهد داشت و بعد از اربعین امام شهیدمان تا سالگرد شهادت بصورت هفتگی به هدف زنده و پویا نگهداشتن مسیر پر افتخار استکبار ستیزی قائد عظیم الشان امت اسلام تداوم خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: مراسم‌های هفتگی گرامیداشت به صورت اقتضائی با میزبانی نهادها ، اقشار ، مساجد و هیئت ها و گروه های مردمی در قالبهای مختلف و ترجیحا در شب‌های جمعه در مساجد محوری استان در دستور کار قرار دارد.