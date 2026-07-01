زمان بدرقه پیکر دریادار « محمد اکبرزاده» در ساری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر دریادار دوم محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح پنجشنبه با حضور مردم و همرزمانش در ساری تشییع و خاکسپاری می‌شود.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم، آیین وداع با پیکر این شهید شامگاه چهارشنبه ۱۰ تیرماه از ساعت ۲۱ در میدان آیینی امام حسین (ع) ساری برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه از آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) آغاز شده و تا میدان شهدا ساری ادامه خواهد داشت.

پس از پایان مراسم تشییع، پیکر دریادار دوم محمد اکبرزاده برای خاکسپاری به آستانه مبارکه پهنه‌کلا ساری منتقل می‌شود تا در جوار دیگر شهدای انقلاب اسلامی آرام گیرد.

ستاد برگزاری این مراسم از مردم شهیدپرور و ولایتمدار دعوت کرده است با حضور در آیین‌های وداع و تشییع، ضمن ادای احترام به مقام این شهید، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کنند.