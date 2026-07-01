رحمت نژاد: قطار ویژه رشت-تهران برای بدرقه با رهبر شهید برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمتنژاد شامگاه چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام برقراری یک رام قطار تندرو (ترنست) در مسیر رشت به تهران و بالعکس، اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد و جابجایی مشتاقان شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این قطار فوقالعاده تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به جزئیات زمان حرکت افزود: قطار فوقالعاده رشت–تهران روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ساعت ۸ صبح از رشت به سمت تهران حرکت خواهد کرد و مسیر بازگشت آن نیز روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، ساعت ۱۷:۳۰ از تهران به مقصد رشت برقرار است.
مدیرکل راهآهن شمال۲ ظرفیت این قطار را ۳۰۰ نفر در مسیر رفت و ۳۰۰ نفر در مسیر برگشت اعلام کرد و در خصوص نحوه تهیه بلیط تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند از هماکنون از طریق سامانه فروش یکپارچه راهآهن و یا مراکز فروش حضوری بلیط در سراسر کشور، نسبت به تهیه بلیط اقدام کنند.
رحمتنژاد در پایان با اشاره به استقبال گسترده مردم برای شرکت در این مراسم معنوی، خاطرنشان کرد: راهآهن شمال۲ با برقراری این قطار فوقالعاده، گامی در جهت تسهیل سفر زائران و مشتاقان شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب برداشته است و امیدواریم با این اقدام، بخشی از نیازهای حملونقلی زائران برطرف شود.
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