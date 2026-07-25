رحمت رحمت‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری قطار فوق‌العاده رشت- کرمانشاه ویژه ایام اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پاسخ به مطالبه زائران استان گیلان و با همکاری بخش‌های مختلف راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

رحمت‌نژاد با اشاره به فراهم‌سازی زیرساخت‌های این سفر ریلی، افزود: این قطار در راستای ارج نهادن به شور و شعور حسینی مردم ولایتمدار استان گیلان و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در ایام اربعین، به‌صورت فوق‌العاده در مسیر رشت-کرمانشاه برقرار شده است تا سفری ایمن، سریع و مستقیم برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم آید.

مدیرکل راه‌آهن شمال۲ در خصوص جزئیات زمان حرکت این قطار، تصریح کرد: قطار مذکور روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ از ایستگاه رشت حرکت خواهد کرد و زائران را به‌شکل مستقیم به کرمانشاه منتقل می‌کند. همچنین زمان بازگشت این قطار روز دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۰:۱۰ صبح از کرمانشاه به رشت تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه این قطار از نوع کوپه‌ای ۶ تخت خواب با ظرفیت جا به‌ جایی ۶۶۰ نفر است، افزود: خوشبختانه بلیت این قطار از طریق سکوهای اینترنتی فروش بلیت و دفاتر فروش حضوری در دسترس بوده و هم‌اکنون در حال فروش می‌باشد و زائران می‌توانند نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

رحمت‌نژاد در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راه‌آهن شمال۲ برای میزبانی از زائران حسینی، خاطرنشان کرد: همه همکاران ما پای کار هستند تا با ارائه خدمات مطلوب، سفری به‌یادماندنی و بدون دغدغه را برای هموطنان گیلانی رقم بزنیم.