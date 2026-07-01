به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی شاخص‌های عملکردی بیمارستان امام خمینی(ره) نور با بیان اینکه حکمرانی مؤثر در نظام سلامت بر پایه اطلاعات دقیق و شفاف شکل می‌گیرد، اظهار کرد: ثبت صحیح داده‌ها صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه مبنای تصمیم‌گیری علمی، تخصیص عادلانه منابع، شناسایی چالش‌ها و برنامه‌ریزی مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات است.

وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر شاخص‌های عملکردی افزود: ارزیابی مداوم عملکرد مراکز درمانی باید به اصلاح فرآیندها، رفع گلوگاه‌های ارائه خدمت، افزایش بهره‌وری و نهادینه شدن فرهنگ بهبود مستمر منجر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین شاخص «ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی» را از مهم‌ترین معیارهای سنجش کیفیت خدمات درمانی و میزان رضایت بیماران دانست و گفت: کاهش این شاخص نشان‌دهنده ارتقای کیفیت مراقبت، بهبود ارتباط کادر درمان با بیماران و استقرار فرآیندهای کارآمد در بیمارستان‌ها است.

وی مدیریت منطقی مصرف دارو، به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس راهنماهای بالینی را از الزامات ارتقای کیفیت درمان عنوان کرد و افزود: فعال شدن کمیته‌های تخصصی بررسی مصرف دارو، علاوه بر افزایش ایمنی بیماران، در پیشگیری از مقاومت آنتی‌بیوتیکی و صیانت از منابع نظام سلامت نقش مؤثری دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه بر مدیریت هدفمند مصرف تجهیزات و اقلام مصرفی تأکید کرد و گفت: بهره‌وری واقعی زمانی محقق می‌شود که منابع با نظارت مستمر و بر اساس نیاز واقعی مدیریت شوند تا ضمن حفظ کیفیت خدمات، از هدررفت امکانات جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی و استخراج شاخص «نیروی انسانی مؤثر» تأکید کرد و افزود: شناخت ظرفیت واقعی منابع انسانی، زمینه برنامه‌ریزی هدفمند، توزیع عادلانه نیروها و بهره‌گیری بهینه از توان کارکنان را فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به جایگاه سرمایه انسانی در نظام سلامت تصریح کرد: حفظ کرامت کارکنان، توزیع متوازن مسئولیت‌ها و جلوگیری از تحمیل فشار کاری نامتعارف، علاوه بر افزایش انگیزه و بهره‌وری، به ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری خدمات سلامت برای مردم منجر خواهد شد.