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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

بهره‌وری در بیمارستان‌ها با مدیریت هوشمند مصرف تجهیزات محقق می‌شود

بهره‌وری در بیمارستان‌ها با مدیریت هوشمند مصرف تجهیزات محقق می‌شود

نور - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند مصرف تجهیزات و اقلام مصرفی در مراکز درمانی گفت: بهره‌وری واقعی با نظارت مستمر محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی شاخص‌های عملکردی بیمارستان امام خمینی(ره) نور با بیان اینکه حکمرانی مؤثر در نظام سلامت بر پایه اطلاعات دقیق و شفاف شکل می‌گیرد، اظهار کرد: ثبت صحیح داده‌ها صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه مبنای تصمیم‌گیری علمی، تخصیص عادلانه منابع، شناسایی چالش‌ها و برنامه‌ریزی مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات است.

وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر شاخص‌های عملکردی افزود: ارزیابی مداوم عملکرد مراکز درمانی باید به اصلاح فرآیندها، رفع گلوگاه‌های ارائه خدمت، افزایش بهره‌وری و نهادینه شدن فرهنگ بهبود مستمر منجر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین شاخص «ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی» را از مهم‌ترین معیارهای سنجش کیفیت خدمات درمانی و میزان رضایت بیماران دانست و گفت: کاهش این شاخص نشان‌دهنده ارتقای کیفیت مراقبت، بهبود ارتباط کادر درمان با بیماران و استقرار فرآیندهای کارآمد در بیمارستان‌ها است.

وی مدیریت منطقی مصرف دارو، به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس راهنماهای بالینی را از الزامات ارتقای کیفیت درمان عنوان کرد و افزود: فعال شدن کمیته‌های تخصصی بررسی مصرف دارو، علاوه بر افزایش ایمنی بیماران، در پیشگیری از مقاومت آنتی‌بیوتیکی و صیانت از منابع نظام سلامت نقش مؤثری دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه بر مدیریت هدفمند مصرف تجهیزات و اقلام مصرفی تأکید کرد و گفت: بهره‌وری واقعی زمانی محقق می‌شود که منابع با نظارت مستمر و بر اساس نیاز واقعی مدیریت شوند تا ضمن حفظ کیفیت خدمات، از هدررفت امکانات جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی و استخراج شاخص «نیروی انسانی مؤثر» تأکید کرد و افزود: شناخت ظرفیت واقعی منابع انسانی، زمینه برنامه‌ریزی هدفمند، توزیع عادلانه نیروها و بهره‌گیری بهینه از توان کارکنان را فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به جایگاه سرمایه انسانی در نظام سلامت تصریح کرد: حفظ کرامت کارکنان، توزیع متوازن مسئولیت‌ها و جلوگیری از تحمیل فشار کاری نامتعارف، علاوه بر افزایش انگیزه و بهره‌وری، به ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری خدمات سلامت برای مردم منجر خواهد شد.

کد مطلب 6876968

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