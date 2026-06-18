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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

ضرورت تدوین برنامه راهبردی برای پردیس پزشکی رامسر

ضرورت تدوین برنامه راهبردی برای پردیس پزشکی رامسر

رامسر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی برای پردیس پزشکی رامسر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رضایی‌ ظهر پنجشنبه در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هیأت رئیسه در شهرستان‌های مختلف استان، اظهار داشت: حضور میدانی مدیران دانشگاه فرصتی برای شنیدن مستقیم مسائل، شناسایی ظرفیت‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری‌های مؤثر است.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران خود را متعهد می‌داند که عدالت آموزشی و عدالت در سلامت را به‌صورت متوازن در تمامی مناطق استان دنبال کند.

وی با تأکید بر جایگاه آموزش در نظام سلامت افزود: کیفیت خدمات سلامت آینده، به کیفیت آموزش امروز وابسته است و دانشجویان علوم پزشکی در سال‌های آینده مسئولیت حفظ جان و سلامت مردم را برعهده خواهند داشت و از این رو ارتقای کیفیت آموزش، فراهم‌سازی محیط‌های آموزشی استاندارد و تقویت توانمندی اعضای هیأت علمی از اولویت‌های اساسی دانشگاه محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به نقش بیمارستان‌های آموزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص گفت: توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و درمانی باید همزمان دنبال شود. بیمارستان‌های آموزشی تنها مراکز ارائه خدمت نیستند، بلکه مهم‌ترین بسترهای آموزش عملی و مهارت‌آموزی دانشجویان به شمار می‌روند و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای آینده نظام سلامت است.

رضایی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در پردیس رامسر تصریح کرد: امکانات، فضاها و زیرساخت‌هایی که در اختیار دانشگاه قرار دارد باید به‌عنوان سرمایه‌های راهبردی دیده شوند و در خدمت توسعه آموزش، پژوهش و فناوری قرار گیرند و نگاه توسعه‌ای ایجاب می‌کند از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت آموزش و افزایش بهره‌وری استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی برای پردیس رامسر تأکید کرد و گفت: این مجموعه باید با شناسایی نقاط قوت، ظرفیت‌های بومی، فرصت‌های ملی و بین‌المللی و همچنین چالش‌های موجود، مسیر توسعه خود را در قالب یک برنامه عملیاتی مشخص ترسیم کند که این برنامه باید اهداف آموزشی، پژوهشی، زیرساختی و بین‌المللی پردیس را به‌صورت شفاف مشخص سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی را یکی از محورهای مهم آینده دانشگاه عنوان کرد و افزود: پردیس رامسر از ظرفیت‌های ارزشمندی برای حضور در عرصه بین‌الملل برخوردار است که معرفی توانمندی‌های علمی، ایجاد ارتباط با مراکز معتبر دانشگاهی و جذب دانشجویان بین‌الملل می‌تواند جایگاه این مجموعه را در سطح ملی و فراتر از آن ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه دانشگاه نسبت به مسائل آموزشی، پژوهشی و درمانی واحدهای تابعه بی‌تفاوت نیست، خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌های توسعه‌ای پردیس رامسر در بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و دانشگاه از طرح‌هایی که به ارتقای کیفیت آموزش، توسعه پژوهش‌های کاربردی و بهبود خدمات سلامت منجر شود حمایت خواهد کرد.

رضایی در پایان تأکید کرد: آینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گرو برنامه‌ریزی علمی، مدیریت مسئولانه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و توجه همزمان به آموزش، پژوهش و درمان است و پردیس رامسر می‌تواند با تکیه بر این رویکرد، به یکی از مراکز اثرگذار آموزش علوم پزشکی کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6864105

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