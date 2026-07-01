به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در جریان برگزاری شورای تعاون استان در گفتگوی تلفنی با رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌های کشور بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران خوزستان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش راهبردی کشاورزان خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار داشت: رایزنی‌های مستمر با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی و تسویه مطالبات گندم‌کاران در حال انجام است و همه ظرفیت‌ های موجود برای رفع این دغدغه به کار گرفته شده است.

استاندار خوزستان افزود: بر اساس قول مساعد رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از باقیمانده مطالبات گندم‌کاران استان در بازه زمانی یک هفته آینده پرداخت خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های کشاورزان را برطرف کرده و زمینه را برای ادامه فعالیت‌های تولیدی آنان فراهم سازد.