  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

بخشی از مطالبات گندم‌کاران خوزستان در یک هفته آینده پرداخت می‌شود

بخشی از مطالبات گندم‌کاران خوزستان در یک هفته آینده پرداخت می‌شود

اهواز - استاندار خوزستان از پیگیری‌های مستمر برای تسویه مطالبات گندم‌کاران خبر داد و اعلام کرد که بخشی از باقیمانده مطالبات کشاورزان استان ظرف یک هفته آینده پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در جریان برگزاری شورای تعاون استان در گفتگوی تلفنی با رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌های کشور بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران خوزستان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش راهبردی کشاورزان خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار داشت: رایزنی‌های مستمر با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی و تسویه مطالبات گندم‌کاران در حال انجام است و همه ظرفیت‌ های موجود برای رفع این دغدغه به کار گرفته شده است.

استاندار خوزستان افزود: بر اساس قول مساعد رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از باقیمانده مطالبات گندم‌کاران استان در بازه زمانی یک هفته آینده پرداخت خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های کشاورزان را برطرف کرده و زمینه را برای ادامه فعالیت‌های تولیدی آنان فراهم سازد.

کد مطلب 6876971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کشاورز IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      14 0
      پاسخ
      چرا بعد ۳ما که ما گندم تحویل داده ایم این هفته اون هفته میکنید انصاف نیست بخدا
    • IR ۰۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      9 5
      پاسخ
      عالی
    • کشاورز IR ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      2 0
      پاسخ
      اینا نمی‌خوان پول کشاورزان بدن فقط قول الکی میخوان باقی کشاورزان گندم تحویل دولت بدن اما کسی به شما نمی‌دهد وسلام

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها