پرداخت ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران گلستانی آغاز شد

روح‌الله مهری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران استان خبر داد و اظهار کرد: ۴۰ درصد مطالبات کشاورزانی که اسناد خرید تضمینی گندم آنها تا ۲۰ خردادماه به بانک ارسال شده است، پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز به‌تدریج و بر اساس تأمین اعتبارات تسویه خواهد شد.

وی افزود: در جریان خرید تضمینی گندم سال جاری، بیش از ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان گلستان توسط مراکز خرید تضمینی استان خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان افزود: ارزش گندم خریداری‌شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات به حساب گندمکاران واریز شده است.

مهری با تأکید بر تداوم روند پرداخت مطالبات، اظهار کرد: پرداخت‌ها بر اساس زمان ارسال اسناد خرید به بانک و به‌صورت مرحله‌ای از سوی دولت انجام می‌شود.