نواف سلام: اولویت مذاکرات آینده، تعیین جدول زمانی خروج اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «نواف سلام»، نخستوزیر لبنان اعلام کرد اولویت این کشور در دورهای آینده مذاکرات، تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان است.
وی همچنین تأکید کرد آنچه در واشنگتن حاصل شده، یک «چارچوب سهجانبه راهنما» برای ادامه مذاکرات و نه یک توافق یا معاهده است.
نخستوزیر لبنان افزود: تمامی موارد نقض حقوق بینالملل را مستندسازی میکنیم و از حق ارجاع به دادگاههای بینالمللی عقب نشینی نکرده بلکه تنها اجرای آن را به حالت تعلیق درآوردهایم.
ساعاتی پیش نیز جوزف عون رئیس جمهور لبنان مدعی شد: لبنان کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و در مذاکرات، از جانب خود و برای دفاع از منافعش گفتگو میکند. پس از آن که تجربه جنگها به نتیجه نرسید، مسیر مذاکره را به عنوان بهترین گزینه انتخاب کردیم. «توافق چارچوب» از منافع لبنان، هم از نظر حقوقی و هم در عرصه میدانی محافظت میکند و ما نه تسلیم شدهایم و نه از حقوق خود چشمپوشی کردهایم.
به گفته وی، لبنان از طریق این روند به دنبال تأمین منافع عالی ملی خود است.
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