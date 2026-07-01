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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

رایزنی امیر قطر با ویتکاف و کوشنر درباره مذاکرات ایران و آمریکا

رایزنی امیر قطر با ویتکاف و کوشنر درباره مذاکرات ایران و آمریکا

امیر قطر در دیدار با ویتکاف و کوشنر فرستادگان آمریکایی آخرین روند تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان امیری قطر اعلام کرد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با ویتکاف و کوشنر فرستادگان آمریکایی آخرین روند تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا را مورد رایزنی قرار داد.

همچنین امیر قطر در این دیدار اوضاع لبنان را با این دو مقام آمریکایی مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

امیر قطر بر اهمیت تثبیت آتش بس لبنان و نیز تداوم تلاش های میانجی گری های قطر با پاکستان و حمایت از مذاکرات تاکید کرد.

ویتکاف و کوشنر نیز از نقش قطر و پاکستان در این زمینه تشکر کردند.

این دو مقام آمریکایی بر پایبندی آمریکا به روند مذاکره با ایران به منظور دست یابی به توافق جامع تاکید کردند.

کد مطلب 6876800

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