رایزنی امیر قطر با ویتکاف و کوشنر درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان امیری قطر اعلام کرد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با ویتکاف و کوشنر فرستادگان آمریکایی آخرین روند تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا را مورد رایزنی قرار داد.

همچنین امیر قطر در این دیدار اوضاع لبنان را با این دو مقام آمریکایی مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

امیر قطر بر اهمیت تثبیت آتش بس لبنان و نیز تداوم تلاش های میانجی گری های قطر با پاکستان و حمایت از مذاکرات تاکید کرد.

ویتکاف و کوشنر نیز از نقش قطر و پاکستان در این زمینه تشکر کردند.

این دو مقام آمریکایی بر پایبندی آمریکا به روند مذاکره با ایران به منظور دست یابی به توافق جامع تاکید کردند.