سرمستی نتانیاهو از توافق با دولت لبنان و لفاظی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ایران کوشید که خروج ما از جنوب لبنان را بر ما تحمیل کند و این هرگز رخ نخواهد داد. ما در جنوب لبنان تا هر زمان که لازم باشد می مانیم. تمام تلاش خود را برای دست یابی به توافق صلح با لبنان به کار خواهیم بست.

وی مدعی شد: لبنان کشور بسیار زیبایی است. ما بخش بزرگی از روستاهای مجاور مرز خود را که توسط تروریست‌ها در جنوب لبنان استفاده می‌شوند، نابود کرده‌ایم. ما یک منطقه حائل وسیع در سراسر مرز شمالی ایجاد کرده‌ایم.

او ادعا کرد: ما وضعیتی را که در آن یک ارتش تروریستی بتواند به سمت مرزهای ما پیشروی کند یا تونل‌هایی با عمق غیرقابل تصور حفر کند که به آنها اجازه دهد از مرزهای ما عبور کنند، نخواهیم پذیرفت. این منطقه امنیتی، کسانی را که به دنبال آسیب رساندن به ما هستند از شهروندان اسرائیل جدا می‌کند.

نتانیاهو مدعی شد: ما تا زمانی که لازم باشد در این نوار امنیتی در جنوب لبنان خواهیم ماند و امنیت و رفاه را به ساکنان شمال باز خواهیم گرداند، همانطور که برای ساکنان جنوب انجام دادیم. منطقه غلاف غزه اکنون در داخل غزه و منطقه غلاف لبنان اکنون در داخل لبنان است. این یک درس بسیار مهم است.

او ادعا کرد: برای اولین بار در دهه‌ها، نمایندگان اسرائیل با نمایندگان دولت لبنان، با میانجیگری آمریکا، مذاکرات مستقیمی انجام دادند. چند روز پیش، با امضای یادداشت تفاهمی که عرصه لبنان را از عرصه ایران جدا می‌کند، به یک پیشرفت تاریخی دست یافتیم.

نتانیاهو مدعی شد: این توافق حق اسرائیل را برای حفظ منطقه حائل در داخل لبنان تا زمان رفع تهدید حزب‌الله برای امنیت ما به رسمیت می‌شناسد. ضربه نظامی و سیاسی وارد شده به حزب‌الله و ایران را نمی‌توان دست کم گرفت. اسرائیل هرگز توسط بازوی اجرایی ایران گروگان گرفته نخواهد شد.