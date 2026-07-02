جوزف عون: توافق چارچوب با اصول لبنان در تضاد نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در برابر هیئتی از کلیسای مارونی تاکید کرد که سفر أسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه رژیم سوریه به لبنان، نگرانی برخی از لبنانی‌ها را در مورد وجود نیات أحمد الشرع رئیس‌جمهور سوریه برای دخالت در لبنان برطرف می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که این سفر نادرست بودن شایعات در روابط سوریه و لبنان را تایید می‌کند و نشان می دهد که هدف از این مناسبات، برقراری روابط سالم بین دو کشور بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور دیگران است.

عون خاطرنشان کرد که هیئت سوری با تاکید بر اهمیت این موضوع، گفت که همکاری های دوجانبه باید از طریق نهادهای قانونی، یعنی دولت ها باشد.

رئیس جمهور لبنان در ادامه به مذاکرات با رژیم صهیونیستی پرداخته و مدعی شد که آنچه در توافق چارچوب آمده، با حقوق و اصول ثابت لبنان در تضاد نیست، بلکه به دنبال تضمین کامل آن‌هاست، به ویژه اینکه مذاکره، پس از خسارات جانی و مالی که لبنان متحمل شده، سالم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه برای این کشور محسوب می‌شود.

عون مدعی شد که مذاکره با دشمن صهیونیستی خیانت نیست، بلکه یک جنگ دیپلماتیک بدون ریخته شدن خون‌ مردم است.

وی در ادامه حمایت از معاهده ننگین دولت لبنان با رژیم صهیونیستی که هیچ کدام از مبانی و اصول حاکمیت این کشور را تامین نمی کند ومبتنی بر عقب نشینی صهیونیست ها از اراضی اشغالی لبنان یا توقف حملات به این کشور نیست و در عوض خلع سلاح مقاومت به عنوان عنصر بازدارنده در برابر طمع ورزی های صهیونیسم را مورد تاکید قرار داده، ادامه داد و مدعی شد که هر کس به اصل حاکمیت احترام می‌گذارد، باید به تصمیم دولت در این زمینه احترام بگذارد.

جوزف عون با اشاره تلویحی به فشار آمریکا در روند مذاکرات ادعا کرد که مصلحت لبنان در این مرحله سرنوشت‌ساز، این است که حمایت آمریکا را برای دستیابی به راه حل و همچنین توافق چارچوب، در کنار مواضع حمایت‌گرانه اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس از دست ندهد.

عون گفت که زمان آن فرا رسیده است که لبنان از دوره جنگ‌ها و وصایت‌ها خارج شود. وی مدعی شد که اکثریت لبنانی‌ها از این مسیر حمایت می‌کنند، به ویژه مردم جنوب که حق دارند در عزت و امنیت زندگی کنند.