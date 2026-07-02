نقشه اسرائیل برای لبنان از زبان نبیه بری

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با روزنامه الدیار تاکید کرد: راه برای رسیدن به توافق همچنان باز است. من آماده یافتن راه حل هایی در این خصوص در صورت آمادگی طرف مقابل هستم.

وی بیان کرد: اگر این آمادگی برای توافق وجود داشته باشد من نیز آماده ام. هیچ کسی نمی خواهد که کشور به بن بست برسد. من از همان ابتدا با مذاکرات مستقیم با دشمن مخالف بودم و می دانستم این مذاکرات به کجا ختم خواهد شد. در نهایت دیدیم که این مذاکرات به یک توافق فتنه انگیز، بد و ناعادلانه در حق لبنان منجر شد. توافق که من در سال 2024 از آن حمایت کردم یک الگوی دیگری را ارائه می داد و باعث عقب نشینی کامل حزب الله از جنوب رود لیتانی بدون اجرای مذاکرات مستقیم با دشمن شد.

بری تصریح کرد: من قبل از امضای توافق چارچوب با رئیس جمهور لبنان در تماس بودم و گفتم که باید اصل عقب نشینی اسرائیل از بخش ها و مناطق مختلف در نظر گرفته شود نه بر اساس مناطق آزمایشی چرا که این گزینه سازوکار شفاف تری را در اختیار ما قرار می داد. دولت نیز با این موضوع موافقت کرد اما بعدا متوجه شدند که در توافق مناطق آزمایشی درج شده است!

وی گفت: حزب الله آماده است همزمان با عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب رود لیتانی عقب نشینی کند. در خصوص سلاح های مستقر در شمال رود لیتانی باید بگویم که این مسئله بر انحصار سلاح در دست دولت نه فقط در منطقه مذکور بلکه در سراسر لبنان بنا شده است. اسرائیل تلاش دارد از طریق اعمال فشار، ارتش لبنان را به سمت درگیری با نیروهای مقاومت بکشاند. این همان هدف واقعی اسرائیل است اما هرگز اتفاق نخواهد افتاد چرا که لبنانی ها از خطرات فتنه داخلی آگاه هستند و ارتش و مقاومت هرگز به سمت تحقق اهداف مورد نظر اسرائیل حرکت نخواهند کرد. نظر من در مورد توافق چارچوب، این است که آن را توافق فتنه انگیز می خوانم و با کشاندن کشور به سمت دو دستگی مخالف هستم. لبنان به یک چتر حمایتی بین المللی با مشارکت آمریکا، عربستان و جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد.