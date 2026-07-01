به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی ادعا کرد: مذاکره کنندگان فنی ما در دوحه با ایرانی ها مذاکره می کنند. ما هنوز در مراحل اولیه هستیم، اما مذاکرات به خوبی پیش می رود. هیئت‌های فنی در دوحه با طرف‌های ایرانی، قطری و سایر طرف‌ها دیدار می‌کنند تا در مورد جزئیات و جریان تردد دریایی بحث کنند.

معاون رئیس جمهور آمریکا که کشورش در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴) با آغاز تجاوز غیرقانونی به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی متجاوز شناخته شده است، مدعی شد: مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود و ما به مذاکره فرصت موفقیت می‌ دهیم. ما هدفی را تعیین کردیم و برای دستیابی به آن تلاش کردیم؛ پیشرفت بیشتر تا حدودی به طرف ایرانی بستگی دارد! در تلاش هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که پیشرفتی که به دست آورده‌ایم، ادامه خواهد یافت.

«جی دی ونس» بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: اگر ایران تلاش کند برنامه هسته‌ ای خود را بازسازی کند یا هدف قرار دادن کشتی‌ ها را ازسر بگیرد، محاسبات ما را تغییر خواهد داد. ما نگران پرونده هسته‌ای هستیم و بحث در مورد آن را نیز آغاز خواهیم کرد؛ مذاکرات هنوز در مراحل اولیه است و مسیر آن مثبت است.

وی بی اشاره به خروج یکجانبه ترامپ از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام در سال ۲۰۱۸ و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، مدعی شد: دستورالعمل‌های رئیس جمهور ترامپ واضح است: حرکت به سمت توافق و مذاکره با حسن نیت!

معاون ترامپ ادعا کرد که رئیس جمهور آمریکا قصد ندارد عملیات نظامی در ایران را بدون «هدفی کاملا مشخص» ازسر بگیرد.

ونس به خبرنگاران گفت: آنچه می‌توانم متعهد شوم این است که رئیس جمهور ارتش ما را مگر اینکه مجبور شود، دوباره به آنجا اعزام نخواهد کرد.