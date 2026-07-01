به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی شامگاه چهارشنبه در آئین افتتاح ساختمان بنیاد تعاون زندانیان استان در سنندج با اشاره به نقش اشتغال در فرآیند اصلاح و بازپروری زندانیان اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی برای زندانیان تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه زمینه‌ای برای توانمندسازی، کسب مهارت و بازگشت سالم آنان به جامعه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اشتغال پایدار می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم مؤثر باشد، افزود: فراهم کردن زمینه کار برای زندانیان، علاوه بر کمک به تأمین هزینه‌های زندگی آنان و خانواده‌هایشان، موجب افزایش استقلال اقتصادی و تقویت امید به آینده خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد حوزه اشتغال زندانیان در استان کردستان بیان کرد: در سال گذشته ۸۲ درصد از زندانیان واجد شرایط در زندان‌های استان مشغول به فعالیت‌های شغلی بودند که این میزان نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ کارگاه اشتغال‌زایی در زندان‌های استان فعال است و طی سال گذشته سه هزار و ۴۷۸ نفر از زندانیان آموزش‌های مهارتی مختلف را فرا گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: از میان افراد آموزش‌دیده، دو هزار و ۲۶۵ نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت از مجموعه‌هایی همچون اداره کل فنی و حرفه‌ای، صنایع دستی و گردشگری و مرکز تحقیقات کشاورزی استان شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده از محل فعالیت‌های اشتغال‌زایی زندانیان گفت: سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان بابت اشتغال زندانیان استان پرداخت شد و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این میزان در سال جاری افزایش یابد تا درآمد پایدار بیشتری برای زندانیان فراهم شود.

ساختمان جدید بنیاد تعاون زندانیان استان کردستان در شهر سنندج با زیربنای ۶۱۳ متر مربع و در چهار طبقه احداث شده و با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب سنندج و مدیرکل زندان‌های کردستان به بهره‌برداری رسید.