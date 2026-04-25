به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح شنبه در بازدید از سوله‌های بنیاد تعاون زندان دشتستان ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی برای زندانیان، بر اهمیت دوچندان مقوله اشتغال در کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و فراهم کردن زمینه‌های بازگشت آبرومندانه زندانیان به خانواده و جامعه تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر همچنین بر لزوم توسعه کمی و کیفی این فعالیت‌ها، شناسایی ظرفیت‌های جدید برای ایجاد شغل و همچنین تلاش برای افزایش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای زندانیان در حین دوره محکومیت تأکید کرد.

وی توصیه‌های لازم را در خصوص ارتقاء سطح کیفی و همچنین تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با اشتغال زندانیان ارائه داد و بر پیگیری جدی مسائل و رفع موانع احتمالی که سد راه پیشرفت این پروژه‌ها است، تأکید ورزید.

وی ادامه داد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت پروژه‌های اشتغال‌زایی زندانیان، میزان پیشرفت کار، چالش‌های موجود و همچنین میزان تأثیرگذاری این برنامه‌ها در فرآیند اصلاح و تربیت و بازگشت زندانیان به جامعه صورت پذیرفت.

رییس کل دادگستری استان بوشهر ضمن گفتگو با مسئولان بنیاد تعاون زندان و ناظران پروژه‌ها، از نزدیک در جریان روند فعالیت ها و پیشرفت سوله‌ها قرار گرفت و گزارشی جامع از برنامه‌های فعلی و آتی بنیاد تعاون در زمینه اشتغال‌زایی برای زندانیان ارائه شد.

