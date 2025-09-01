به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهبازی ظهر دوشنبه در کارگروه تخصصی بررسی موانع اشتغال زندانیان آزاد شده که در اداره‌کل زندان‌های استان کردستان برگزار شد، با اشاره به پیامدهای منفی بیکاری پس از آزادی اظهار کرد: نبود شغل مناسب موجب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی و در بسیاری از موارد بازگشت مجدد افراد به جرم می‌شود.

وی افزود: ما باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری بین‌بخشی، موانع موجود را شناسایی و زمینه اشتغال پایدار را فراهم کنیم.

وی اشتغال را زیربنای اصلاح و بازگشت عزتمندانه افراد به جامعه خواند و تأکید کرد: اداره‌کل زندان‌ها با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی، فرصت‌های واقعی شغلی ایجاد خواهد کرد.

نقش حمایتی مرکز مراقبت بعد از خروج

رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج اداره‌کل زندان‌های کردستان نیز به فعالیت‌های حمایتی این مرکز اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از اقدامات ما ایجاد پیوند میان زندانیان آزاد شده و کارفرمایان است.

سعیدی عنوان کرد: علاوه بر حمایت‌های روانی و اجتماعی، تلاش می‌کنیم افراد آموزش‌دیده و دارای مهارت را به کارفرمایان معرفی کنیم تا اعتماد بخش خصوصی جلب و زمینه جذب آنان فراهم شود.

تعامل با بنیاد تعاون و بخش خصوصی

رئیس بنیاد تعاون زندان‌های کردستان نیز گزارشی از برنامه‌های اشتغال‌زایی بنیاد ارائه داد و افزود: بنیاد تعاون به‌عنوان بازوی اجرایی اشتغال زندانیان، آمادگی دارد با تعامل با بخش خصوصی و اتاق اصناف، زمینه جذب این افراد در بازار کار را فراهم کند.

رستمی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، امنیت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده‌ها را نیز تقویت می‌کند.

حمایت اتاق اصناف و نگاه فرصت دوباره

رئیس اتاق اصناف استان کردستان نیز در این نشست با تأکید بر نگاه فرصت دوباره به زندانیان آزاد شده اظهار داشت: جامعه باید این افراد را با آغوش باز بپذیرد و زمینه کار و تلاش مجدد را برای آنان فراهم کند.

شهاب ناصری اضافه کرد: اتاق اصناف آماده همکاری با اداره‌کل زندان‌ها و بنیاد تعاون برای جذب این افراد در صنوف مختلف است.

در پایان نشست مقرر شد کارگروه تخصصی بررسی موانع اشتغال زندانیان آزاد شده به‌صورت مستمر و با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی ادامه یابد و نتایج عملی آن در قالب تفاهم‌نامه‌های اجرایی و حمایت‌های مشترک پیگیری شود.

در این کارگروه ابعاد مختلف موانع اشتغال، آثار و تبعات آن بر بازگشت اجتماعی و خانوادگی افراد و راهکارهای رفع مشکلات پیش‌روی آنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این اقدام نشان‌دهنده اهتمام مسئولان استان کردستان برای حمایت از زندانیان آزاد شده و فراهم کردن زمینه بازگشت موفق و عزتمندانه آنان به جامعه است.