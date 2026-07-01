جاده هراز پس از پاکسازی ریزش سنگ بازگشایی شد

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه چهارشنبه و در پی ریزش سنگ در محدوده پنجاب محور هراز، به منظور حفظ ایمنی کاربران جاده، مسیر به صورت موقت مسدود شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان، نیروهای راهداری، پلیس راهور فراجا و سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی در محل حاضر شدند و عملیات پاکسازی، ایمن‌سازی و بازگشایی مسیر را آغاز کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با بیان اینکه عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسید، تصریح کرد: پس از اطمینان از ایمنی مسیر، محور هراز در محدوده پنجاب در هر دو مسیر رفت و برگشت بازگشایی شد و تردد وسایل نقلیه از سر گرفته شد.

محمدی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و امدادی، از رانندگان خواست هنگام تردد در محورهای کوهستانی به هشدارهای ایمنی توجه ویژه داشته باشند و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها را بررسی کنند.