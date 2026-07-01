 هاشمی: خراسان جنوبی با مشارکت مردم میزبان زائران رهبر شهید خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی چهارشنبه‌شب در مراسم هفتمین شب شهادت امام حسین (ع) و اجلاسیه ۱۴۶ شهید جامعه کار و تولید خراسان جنوبی، با ابلاغ سلام رهبر شهید به مردم خراسان جنوبی در دیدار پیش از شهادت ایشان، اظهار کرد: رهبر شهید به همه مردم ایران، به‌ویژه مردم خراسان جنوبی، ارادت ویژه‌ای داشت.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب در هفته آینده، افزود: پس از ماه‌ها انتظار، پیکر مطهر این شهید والامقام با حضور میلیونی مردم تشییع خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان به عنوان باب‌الرضا (ع) در مسیر تردد زائران ایرانی و خارجی قرار دارد، گفت: ستاد برگزاری این مراسم در استان تشکیل شده و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، اما موفقیت در میزبانی از زائران، بیش از هر چیز به مشارکت مردم بستگی دارد.

هاشمی از مردم حسینی و ولایتمدار خراسان جنوبی خواست با تبدیل خانه‌های خود به زائرسرا، زمینه اسکان و پذیرایی شایسته از زائران را فراهم کنند تا این استان همچون گذشته، میزبانی درخور شأن زائران را به نمایش بگذارد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دومین کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی در سال جاری، خاطرنشان کرد: این کنگره فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان است.

در پایان این مراسم، از کتاب «۱۴۶ شهید جامعه کار و تولید خراسان جنوبی» و اثر هنری خلق‌شده توسط خانم حسنی، از هنرمندان بیرجند، رونمایی و از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.