  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

قیمت جهانی طلا امروز ۱۲ تیر؛ هر اونس طلا به ۴۱۷۶ دلار و ۲ سنت رسید

قیمت جهانی طلا امروز ۱۲ تیر؛ هر اونس طلا به ۴۱۷۶ دلار و ۲ سنت رسید

قیمت هر اونس طلا امروز (جمعه، ۱۲ تیر) با ۱.۳۰ درصد افزایش به ۴۱۷۶ دلار و ۲ سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طلا در روز جمعه بیش از ۱ درصد افزایش یافت و در مسیر ثبت اولین رشد هفتگی خود در پنج هفته اخیر قرار گرفت. این در حالی است که سرمایه‌گذاران پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار اشتغال آمریکا، انتظارات خود از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تعدیل کرده‌اند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۳۰ درصد افزایش به ۴۱۷۶ دلار و ۲ سنت رسید، یعنی بالاترین سطح از ۲۳ ژوئن. قیمت قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس آمریکا هم با یک افزایش ۱.۵۵ درصدی به ۴۱۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسیده است.

طلا در مسیر ثبت افزایش ۲.۳ درصدی طی یک هفته گذشته قرار دارد که اولین رشد هفتگی آن از هفته منتهی به ۲۵ مه محسوب می‌شود. این موضوع پس از آن رخ داد که داده‌های ضعیف‌تر از انتظار اشتغال در بخش غیرکشاورزی و بخش خصوصی در آمریکا، نگرانی‌ها درباره تورم و بالا ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر را تعدیل کرد.

در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۲.۷۱ درصد افزایش به ۶۲ دلار و ۷۲ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۲.۰۱ درصدی، ۱۶۵۶ دلار و ۳۲ سنت معامله می‌شود.

کد مطلب 6877914
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها