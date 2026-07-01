https://mehrnews.com/x3ctgb ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۴ کد مطلب 6877060 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۴ ۱۲۲ شب از حماسه حضور مردم دلگان در میدان گذشت دلگان - مردم دلگان در صد و بیست و دومین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6877060 کپی شد مطالب مرتبط ضرورت حضور و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید دانسفهان در یکصد و بیستوسومین شب؛ روایتی ماندگار از اجتماع مردم صد و بیست و سومین عهد مقاومت مردم دلگان ثبت بیش از ۵میلیون تردد در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان احداث نیروگاه خورشیدی در ۳۰۹ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان بزرگترین برنامه تجهیز و استانداردسازی مدارس سیستان و بلوچستان برچسبها شهرستان دلگان رهبر شهید تجمع مردمی
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