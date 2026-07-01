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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۴

۱۲۲ شب از حماسه حضور مردم دلگان در میدان گذشت

۱۲۲ شب از حماسه حضور مردم دلگان در میدان گذشت

دلگان - مردم دلگان در صد و بیست و دومین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6877060

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    نظرات

    • US ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این شبهای مقاومت در خیابانهای ایران تا وقتی که شرایط جنگی است و مقام معظم بخواهند ادامه خواهد داشت.

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