ثبت بیش از ۵میلیون تردد در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر ، شهرام مبارکی شهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در سه ماهه نخست سال‌جاری ، بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در محورهای شمال استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با اشاره به آمار ترددهای ورودی و خروجی استان بیان کرد: طی این مدت ، ۳۶۸ هزار و ۶۷۰ تردد ورودی و ۷۴۲ هزار و ۷۵۴ تردد خروجی در محورهای شمال استان ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۲۳ درصد از کل ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مبارکی پرترددترین محورهای شمال استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را شامل محور زاهدان–بم (کمربندی شهید کلانتری)،زاهدان–سه‌راهی دشتک و مرز میلک–زهک عنوان کرد.

وی با اشاره به پاسخگویی شبانه روزی سامانه تلفنی ۱۴۱ خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۱۶۰۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شده که این تعداد تماس نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.