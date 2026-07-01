به گزارش خبرگزاری مهر. حجتالاسلام محمدزمان قربانی در نشست هماندیشی با مدیران رسانههای گلستان با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، اظهار کرد: ششم تا دوازدهم تیرماه یادآور مجموعهای از جنایتهای آمریکا علیه ملت ایران از جمله سوءقصد به رهبر انقلاب، شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب، بمباران شیمیایی سردشت، شهادت آیتالله صدوقی و حمله به هواپیمای مسافربری ایران است.
وی با اشاره به مراسم پیشروی تشییع «رهبر شهید» افزود: این مراسم علاوه بر اینکه صحنه وداع با رهبر شهید است، جلوهای از اقتدار، انسجام و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود و نگاه افکار عمومی و رسانههای داخلی و خارجی به نحوه برگزاری آن معطوف خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف، گفت: مشارکت گسترده مردم در ماههای اخیر، سرمایهای ارزشمند برای کشور بوده و مراسم پیشرو نیز فرصتی برای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
قربانی در تشریح برنامههای استان بیان کرد: همزمان با مراسم تشییع در تهران، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۱۰ صبح تا اذان ظهر، آیینهای ویژه در مصلاهای سراسر گلستان و در شهرهای فاقد مصلی، در مساجد جامع برگزار میشود.
وی ادامه داد: پس از مراسم تدفین نیز نماز لیلةالدفن در تمامی مساجد، حسینیهها و بقاع متبرکه استان پس از نماز مغرب و عشاء اقامه خواهد شد و در صورت تغییر زمان تدفین، این مراسم به شب بعد موکول میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان از برگزاری مراسم گرامیداشت «رهبر شهید» پیش از نماز جمعه و همچنین آیین سوگواری عصر جمعه در سراسر استان خبر داد و افزود: زمان و مکان دقیق این برنامهها متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
وی با اشاره به ابلاغ دفتر حفظ و نشر آثار «رهبر شهید» تأکید کرد: بر اساس این دستورالعمل، هیچگونه تشییع نمادین در استانها برگزار نخواهد شد تا تمرکز رسانهای و افکار عمومی بر مراسم اصلی در تهران، قم و مشهد حفظ شود.
قربانی همچنین از تداوم برنامههای فرهنگی، مذهبی و تبیینی تا چهلم «رهبر شهید» خبر داد و گفت: علاوه بر برنامههای رسمی، مراسم خودجوش مردمی در مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه و روضههای خانگی نیز در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به قرار گرفتن گلستان در مسیر تردد میلیونها زائر، خواستار مشارکت گسترده مردم در برپایی موکبها، اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات به زائران شد و اظهار کرد: همراهی مردم در این عرصه، همانند اربعین، نقش مهمی در میزبانی شایسته از زائران خواهد داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با قدردانی از اصحاب رسانه، بر نقش اثرگذار رسانهها در انعکاس دقیق و حرفهای این مراسم تأکید کرد و گفت: انتظار میرود رسانهها با روایت صحیح این رویداد، پیام وحدت، همبستگی و اقتدار ملت ایران را به افکار عمومی منتقل کنند.
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