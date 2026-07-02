حسین اکبریان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۶۰۰ متر لوله‌گذاری برای تأمین پایدار آب شرب مراکز اسکان زائران و محل برگزاری آیین وداع با رهبر شهید خبر داد.

وی که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران است، اظهار کرد: با هدف تأمین پایدار آب شرب در زمان برگزاری آیین وداع، مجموعه‌ای از عملیات ضربتی تقویت شبکه و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در پهنه مجتمع امام خمینی (ره) و مراکز اسکان زائران آغاز شده است.

اکبریان افزود: تیم‌های عملیاتی آبفای منطقه یک در کوتاه‌ترین زمان، پروژه لوله‌گذاری به طول ۶۰۰ متر و با قطر ۳۰۰ میلی‌متر را در محدوده بوستان بانوان اجرا کردند و همزمان جانمایی علمک‌های برداشت آب، نصب کلکتورهای جدید و بهینه‌سازی تأسیسات در مجتمع امام خمینی (ره) و باغ کتاب نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: این عملیات بخشی از طرح‌های توسعه شبکه آب در محدوده‌های شریعتی، ارس‌باران و چلچه است که با هدف رفع نقاط کور، اصلاح زون‌های فشاری و افزایش پایداری شبکه توزیع آب برای شهروندان اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران با اشاره به تشکیل ستاد ویژه برای هماهنگی اجرای طرح، تصریح کرد: نشست‌های هماهنگی با مسئولان مجتمع امام خمینی (ره) برگزار و اکیپ‌های فنی به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش مستقر شده‌اند.

اکبریان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های فنی و لجستیکی آبفای منطقه یک برای تأمین پایدار آب شرب در مجتمع امام خمینی (ره)، بوستان بانوان، باغ کتاب، موکب‌ها، مراکز اسکان و زائرشهرهای اصلی به کار گرفته شده تا خدمات آبرسانی در طول برگزاری مراسم بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ارائه شود.