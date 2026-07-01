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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۴

قرار شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری در خیابان

قرار شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری در خیابان

ارومیه - در این فیلم تصاویری از شب‌های اقتدار ملی و حمایت از رهبری و انقلاب را چهارشنبه شب در سلماس می بینید.

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کد مطلب 6877066

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