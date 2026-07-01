https://mehrnews.com/x3ctgj ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۴ کد مطلب 6877066 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۴ قرار شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری در خیابان ارومیه - در این فیلم تصاویری از شبهای اقتدار ملی و حمایت از رهبری و انقلاب را چهارشنبه شب در سلماس می بینید. دریافت 22 MB کد مطلب 6877066 کپی شد مطالب مرتبط عملیات ۸روزه دارالمرحه برای تشییع رهبر شهید؛میزبانی تمامقد با ۳۱۴موکب چهارباغ به محور پشتیبانی بازگشت زائران تشییع رهبر شهید تبدیل شد انتقام خون رهبر شهید حتمی است؛ به توصیه ایشان برای وحدت پایبند باشیم صد و بیست و سومین جلوه حضور مردم لاهیجان در تجمع شبانه قرار مردم رشت در میدان به صد و بیست و سومین شب رسید گلستان برای میزبانی زائران «رهبر شهید» آماده میشود برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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