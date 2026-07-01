ترامپ: اجازه سلطه چین بر کانال پاناما را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش اجازه نخواهد داد چین کنترل کانال پاناما را در دست بگیرد.

وی همچنین با انتقاد از دولت مادرید گفت: اسپانیایی‌ها عضو ناتو هستند، اما اعضای ایده‌آلی نیستند و رفتار مناسبی ندارند.

این واکنش ترامپ به دنبال آن صورت می گیرد که اسپانیا اجازه استفاده از پایگاه های نظامی اش را به واشنگتن در طول تجاوز به ایران نداده بود.

ترامپ در ادامه با اشاره به وضعیت تردد دریایی در تنگه هرمز مدعی شد: کشتی‌ها با حجم بی‌سابقه ای که تاکنون کسی ندیده در حال خروج از تنگه هرمز هستند، درحال ثبت آمارهای بی‌سابقه‌ای هستیم و قیمت نفت نیز در حال کاهش است.