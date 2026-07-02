به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، دونالد ترامپ در مصاحبهای مفصل با شبکه سیانان، مجموعهای از اظهارات بحثبرانگیز را پیرامون سیاستهای آمریکا در قبال ایران مطرح کرد.
ترامپ با رد این ایده که رویارویی با ایران یک جنگ سنتی است، مدعی شد: «رویارویی با ایران به خودی خود یک جنگ نیست، بلکه فرآیندی برای خلع سلاح هستهای است.»
دونالد ترامپ در بخشی از این مصاحبه، به شدت از سیاستهای دولتهای پیشین آمریکا انتقاد کرد و مدعی شد که ضعف رؤسای جمهور سابق باعث شده تا ایران در طول ۴۷ سال گذشته در خاورمیانه و در برابر آمریکا، رفتاری زورگویانه داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به دوران ریاستجمهوری اوباما، مدعی شد که ۱.۷ میلیارد دلار نقدینگی در اختیار ایران قرار گرفته که منجر به توسعه تسلیحات و موشکهای این کشور شده است.
نکته قابل توجه در اظهارات ترامپ، تغییر لحن او نسبت به ساختار سیاسی فعلی ایران بود. وی با بیان اینکه «به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستم»، مدعی شد: «رهبران فعلی ایران عقلانیتر هستند و ما با آنها توافق داریم.»
وی همچنین در اظهاراتی بیاساس ادعا کرد که ایران تقریباً با تمام خواستههای آمریکا موافقت کرده است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: ما رادار ایران را نابود کردیم. آنها هیچ راداری نداشتند. و هنوز هم ندارند. ما شب گذشته دوباره آن را نابود کردیم. آنها یک رادار جدید و پیشرفته داشتند. آنها آماده بهرهبرداری از آن بودند، اما ما آن را نابود کردیم.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تحلیلگران، این نوع تغییر لحن ترامپ را تلاشی برای بازتعریف معادلات سیاسی در منطقه و ایجاد فضای جدید برای مذاکرات قلمداد میکنند.
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