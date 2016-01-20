احمد محسن پور هنرمند موسیقی مازندران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محسن پور، نوازنده کمانچه و از هنرمندان موسیقی استان مازندران پس از ماه ها تحمل رنج بیماری سرطان ریه صبح امروز در سن ۷۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

محسن پور سال ۱۳۲۴ در روستای قادیکلای قائم شهر متولد شد. این هنرمند که دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود یکی از حافظان موسیقی قومی شمال البرز محسوب می شد.

نگاه پژوهشی محسن پور به مقوله موسیقی قومی موجب شد تا این هنرمند در بیش از نیم قرن فعالیت خود علاوه بر ثبت و ضبط دو کارگان مهم مازندرانی و گلستانی، ده ها اثر موسیقایی را که محصول ذوق سلیم و منطبق با ساختار های موسیقی قومی است، منتشر کند.

زنده یاد محسن پور در سال ۱۳۶۳ با تاسیس فرهنگخانه مازندران و دعوت از برجسته ترین اساتید، موسیقی دانان و هنرمندان موسیقی کشور، به تشکیل کلاس های آموزش موسیقی ردیفی و قومی همت گماشت که حاصل آن تربیت شاگردان فراوان در حوزه موسیقی بود.

سال ۱۳۹۲ و در جشن چهاردهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران از این هنرمند پیشکسوت نواحی تجلیل به عمل آمد.

پیکر احمد محسن‌پور فردا پنجشنبه، ساعت ۲ بعد از ظهر در روستای قادیکلای قائم شهر تشییع و در امامزاده حمزه چالدشت قادیکلا به خاک سپرده می شود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه موسیقی و خانواده ایشان تسلیت می‌گوید.