به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۴۲۴ شورای شهر شهرکرد با حضور اعضای شورا برگزار شد، محمدرضا بیاتی، نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد در این جلسه با تأکید بر اهمیت توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم مدیریت شهری، توزیع متوازن خدمات در تمامی مناطق شهرکرد است تا شهروندان در نقاط مختلف شهر به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، از امکانات و ظرفیت‌های شهری بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی در ناحیه غرب شهرکرد افزود: ایجاد بازارچه در این منطقه می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد، ایجاد فرصت‌های درآمدی برای شهروندان و افزایش دسترسی ساکنان این ناحیه به خدمات مورد نیاز داشته باشد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد ادامه داد: توسعه بازارچه‌ها علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی، می‌تواند به افزایش پویایی اجتماعی مناطق مختلف شهر کمک کند و زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های محلی را فراهم آورد.

بیاتی همچنین با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری خاطرنشان کرد: تکمیل طرح‌های باقی‌مانده و در صورت وجود اعتبار، اجرای پروژه‌های جدید با نگاه عدالت‌محور، از اولویت‌های مدیریت شهری است و تلاش می‌شود روند خدمت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها با قوت ادامه پیدا کند.

وی در ادامه و توضیحات شهردار در رابطه با موانع ارتقائ درجه شهرداری با اشاره به اهمیت ارتقای جایگاه سازمانی شهرداری شهرکرد بیان کرد: رفع موانع موجود در مسیر ارتقای درجه شهرداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت‌های مدیریتی، بهره‌مندی از امکانات وتسهیلات بیشتر و تقویت خدمت‌رسانی به شهروندان داشته باشد و پیگیری این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

حمل‌ونقل شهری نیازمند نظارت دقیق، پاسخگویی شرکت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات است

یوسف صادقی، عضو شورای اسلامی شهرکرد، در ادامه این جلسه با تأکید بر ضرورت ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل شهری، اظهار کرد: در حوزه سرویس مدارس، انتخاب نباید صرفاً بر مبنای ارزان‌ترین گزینه انجام شود، بلکه کیفیت خودروها، وضعیت فنی و شرایط ایمنی ماشین‌ها باید به‌صورت دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا امنیت و آرامش دانش‌آموزان در اولویت باشد.

وی افزود: نظارت بر عملکرد تاکسی‌های سطح شهر، بررسی نحوه ارائه خدمات، کنترل قیمت‌ها و همچنین ارزیابی مستمر عملکرد رانندگان باید با جدیت دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که رفتار حرفه‌ای، رعایت ضوابط و کیفیت ارائه خدمت از سوی رانندگان نیز به‌صورت منظم پایش و ارزیابی شود.

صادقی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مجموعه‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل شهری تصریح کرد: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و سازوکار مشخصی برای رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات شهروندان و همچنین ارزیابی عملکرد رانندگان تحت پوشش خود داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهرکرد همچنین از پیگیری درخواست تأمین ون برای شهر خبر داد و گفت: تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی شهروندان از موضوعات مهم مدیریت شهری است که باید با برنامه‌ریزی مناسب دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف، حرکت به سمت ایجاد حمل‌ونقلی ایمن‌تر، منظم‌تر و باکیفیت‌تر برای شهروندان است و این موضوع نیازمند نظارت مستمر، ارزیابی دقیق عملکرد رانندگان و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط خواهد بود.

مدیریت شهری در بحران‌ها عملکرد موفقی داشته و پروژه‌های عمرانی با قوت در حال اجراست

مصطفی حیدری، عضو شورای اسلامی شهرکرد، با قدردانی از عملکرد مدیریت شهری در شرایط خاص و بحران‌ها اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در شرایط بحرانی، توانسته با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت صحیح، خدمات‌رسانی به شهروندان را بدون وقفه ادامه دهد و از این حیث عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر افزود: با وجود شرایط خاص و محدودیت‌های موجود، پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر با جدیت در حال اجراست و روند پیشرفت طرح‌ها نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه و بهبود زیرساخت‌هاست.

حیدری ادامه داد: اجرای پروژه‌های مهم شهری در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، خدمات شهری و زیرساختی با قوت در دستور کار قرار دارد و تلاش شده است هیچ‌گونه توقفی در روند اجرای طرح‌ها ایجاد نشود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت‌ها در مجموعه مدیریت شهری تصریح کرد: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیروهای خدوم شهرداری به‌صورت منظم و بدون وقفه انجام شده و این موضوع در شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، از نقاط قوت مدیریت شهری به شمار می‌رود.

عضو شورای اسلامی شهرکرد تأکید کرد: همراهی مجموعه مدیریت شهری، کارکنان و دستگاه‌های اجرایی باعث شده است که در شرایط دشوار نیز روند خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌ها حفظ شود و این موضوع قابل تقدیر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این رویکرد می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته باشد.

تسریع در اجرای شهرک مشاغل ضرورت مدیریت شهری است

خداکرم عباسی، عضو شورای اسلامی شهرکرد، در ادامه این جلسه با تأکید بر ضرورت پیگیری و پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار شهری اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای تسریع در اجرای ادامه کمربندی ۱۵ خرداد و همچنین شروع زیرگذر معلم در دستور کار قرار گرفته و این پروژه‌ها از موضوعات مهمی هستند که باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.

وی با اشاره به موضوع به‌روزرسانی قیمت‌های کارشناسی املاک افزود: با توجه به افزایش قیمت املاک در سطح شهر، پیگیری لازم برای اصلاح و به‌روزرسانی قیمت‌های کارشناسی انجام شود تا فرآیند تملک اراضی و اجرای پروژه‌های عمرانی با دقت، سرعت و انطباق بیشتری با شرایط واقعی روز پیش برود.

عباسی با تأکید ویژه بر اهمیت شهرک مشاغل گفت: شهرک مشاغل یکی از مطالبات جدی و اساسی در حوزه ساماندهی شهری است و تسریع در تعیین تکلیف و اجرای آن می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی فعالیت‌های صنفی، کاهش پراکندگی مشاغل و ایجاد نظم پایدار در ساختار شهری داشته باشد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر بهبود وضعیت کسب‌وکارها، به کاهش مشکلات ترافیکی و مزاحمت‌های ناشی از فعالیت‌های پراکنده صنفی در سطح شهر کمک خواهد کرد و می‌تواند به یکی از پروژه‌های اثرگذار شهری تبدیل شود.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد شورا حرکت به سمت تصمیمات عملیاتی و پیگیری مستمر پروژه‌های کلیدی شهر است تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، روند تحقق طرح‌ها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.