تقدیر از ورزشکار خردسال گیلانی به دلیل عدم رویارویی با حریف صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی اشجری ظهر دوشنبه در حاشیه نشست ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید، با اهدای تقدیرنامه از ورزشکار خردسال گیلانی «برسام عابدی» به دلیل عدم رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی تجلیل کرد.
خودداری از رویارویی با حریف صهیونیستی در تورنمنت گرجستان
برسام عابدی، شطرنجباز خردسال گیلانی، در دور سوم تورنمنت بینالمللی شطرنج گرجستان علیرغم برخورداری از ریتینگ بینالمللی بالاتر و شانس قابلتوجه پیروزی، حاضر به رویارویی با حریف اسرائیلی نشد و با این اقدام شجاعانه، بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
متن تقدیرنامه؛ پاسداشت خون شهدا و همبستگی با فلسطین
در بخشی از تقدیرنامه اهدایی به این ورزشکار خردسال آمده است: اقدام ارزشمند و مسئولانه ورزشکاران ایران اسلامی در عدم رویارویی با نمایندگان رژیم نامشروع، غاصب، جلاد و کودککش صهیونیستی به دلیل التزام به اصول و مواضع رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون پاک شهدای گلگونکفن جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان بهویژه دانشآموزان شهید مدرسه میناب و همچنین اعلام حمایت و همبستگی با مردم مظلوم و قهرمان فلسطین ستودنی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگهای تحمیلی و دانشآموزان شهید مدرسه میناب، اقدام برسام عابدی را نمادی از غیرت دینی و تعهد انقلابی ورزشکاران ایرانی دانست و تأکید کرد: این حرکت ارزشمند، پیام روشنی به جهان دارد که ورزشکاران ایران اسلامی همواره در کنار مظلومان جهان و در خط مقدم مبارزه با ظلم و ستم ایستادهاند.
وی با بیان اینکه شطرنجبازان جوان کشورمان با این گونه اقدامات، غیرت و شجاعت را در عرصه ورزش به نمایش میگذارند، افزود: امیدواریم چنین رویهای الگویی برای سایر ورزشکاران کشور در میادین بینالمللی قرار گیرد.
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