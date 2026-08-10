توقف اضطراری قطار شیراز-تهران در شهرضا؛نوزاد درایستگاه قطاربه دنیا آمد

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۱:۴۶ شامگاه دوشنبه ۱۸ مردادماه، گزارشی مبنی بر آغاز دردهای زایمانی یک مادر باردار ۳۷ ساله در قطار مسافربری شیراز به تهران به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: به دلیل شروع علائم زایمان و وضعیت ویژه و اورژانسی مادر باردار، هماهنگی‌های لازم انجام و قطار مسافربری در ایستگاه راه‌آهن شهرضا متوقف شد و بلافاصله نزدیک‌ترین واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی این شهرستان به محل اعزام گردید.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس به محض حضور در ایستگاه راه‌آهن، مادر باردار را با سرعت عمل و رعایت ملاحظات ویژه پزشکی به داخل آمبولانس منتقل کردند.

عابدی ادامه داد: با تشدید مراحل زایمان، فرایند زایمان با موفقیت و با کمک کارشناسان اورژانس در داخل آمبولانس مستقر در ایستگاه راه‌آهن انجام شد و نوزاد پسر سالم به دنیا آمد.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات درمانی فوری، مراقبت‌های اولیه و تثبیت وضعیت مادر و نوزاد، هر دو در سلامت کامل جهت دریافت مراقبت‌های تکمیلی پزشکی به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.