بازگشایی قطعه جدید بزرگراه قم- نیزار

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگراه قم- نیزار به طول حدود ۴۰ کیلومتر از محورهای مهم ارتباطی استان قم است که بخش عمده آن طی سال‌های گذشته به صورت رفت و برگشت چهارخطه، بهسازی و تعریض شده است.

در ادامه روند تکمیل این محور، سه کیلومتر دیگر از مسیر بزرگراهی قم- نیزار از محدوده روستای قلعه‌چم در ورودی شهرک پرنیان تا بعد از امامزاده عبدالله در محدوده روستای چشمه‌علی، با اجرای عملیات تعریض و چهارخطه‌سازی آماده بهره‌برداری شده و امروز به صورت آزمایشی بازگشایی شد.

در این قطعه سه کیلومتری، دو دستگاه پل رودخانه‌ای بزرگ چهارخطه نیز احداث شده است که بخشی از زیرساخت‌های تکمیلی این مسیر به شمار می‌رود و نقش مهمی در ارتقای ایمنی و تسهیل عبور و مرور در این محور خواهد داشت.

در حال حاضر تنها بخش دو خطه مسیر قم- نیزار، محدوده بعد از سایت طایقان تا ورودی پرنیان به طول ۱۰.۵ کیلومتر است که عملیات اجرایی تعریض و چهارخطه کردن آن از سال گذشته توسط اداره کل راه و شهرسازی استان قم آغاز شده است.

هم‌اکنون بخشی از شش کیلومتر تعریض‌شده این مسیر در مرحله آسفالت‌ریزی قرار دارد و روند اجرایی برای تکمیل این قطعه ادامه دارد. با بهره‌برداری کامل از این بخش، بخش باقی‌مانده محور قم- نیزار نیز از وضعیت دو خطه خارج شده و شرایط تردد در این مسیر بهبود خواهد یافت.