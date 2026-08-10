مهلت بازگشت ارز صادراتی فرش دستباف به ۱۵ ماه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهرف محمدمهدی فرشچی موحد اظهار کرد: برای توسعه صادرات فرش دستباف و حمایت‌هایی که در این رابطه باید انجام شود، در جلسه‌ای با بانک مرکزی با توجه به تلاش‌هایی که از قبل هم صورت گرفته بود، مدت بازگشت ارز را به ۱۵ ماه افزایش دادیم.

وی در مصاحبه تلویزیونی افزود: صادرکنندگان فرصت ۱۵ ماهه دارند که ارز خود را به بانک مرکزی برگردانند و ۸۰ درصد ارزش ارز صادراتی فرش، موضوعی است که می‌تواند به رونق تولید فرش و توسعه صادرات کمک کند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: اگر صادرکننده بتواند در عرصه‌های بین‌المللی فعالیت داشته باشد، قاعدتاً تولید هم افزایش پیدا می‌کند و این اقدامی در جهت رونق این هنر ـ صنعت است که باید تلاش کنیم در ابعاد مختلف شکل بگیرد.

فرشچی موحد با اشاره به اینکه حمایت‌ها تنها به این موضوع محدود نمی‌شود، گفت: به دنبال مشوق‌های دیگری هم هستیم که ان‌شاءالله پس از تصویب، به سمع و نظر صادرکنندگان می‌رسانیم.

وی افزود: همچنان به دنبال این هستیم که این مدت زمان ۱۵ ماهه را همچنان افزایش دهیم یا در برخی تعرفه‌ها از معافیت‌های خاص بتوانیم استفاده کنیم، به شرط اینکه بتوانیم در جلسات مختلف، نظرات مسئولان بانک مرکزی را جلب کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: تا قبل از این صادرکنندگان موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه بانک مرکزی برگردانند و زمان آن کمتر از این مدت بود.

به گفته فرشچی موحد، این در حالی است که در سایر کالاها و صنایع، این مدت زمان در اصل ۱۵ ماهه نیست و در برخی موارد، اگر بخواهند بحث تشویقی داشته باشند، مدت شش ماه است که ما توانستیم این مدت را برای فرش دستباف به ۱۵ ماه افزایش دهیم.