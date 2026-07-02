۷۷ حوزه امتحانی در ایلام برای برگزاری امتحانات نهایی آماده شد

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به فصل امتحانات نهایی و ضرورت فراهم‌سازی بسترهای لازم برای برگزاری منظم و بدون دغدغه این آزمون‌ها، اظهار داشت: ۷۷ حوزه امتحانی در سراسر استان برای پذیرش دانش‌آموزان پایه یازدهم آماده‌سازی شده است و تمامی تمهیدات نظارتی و اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این امتحانات اندیشیده شده است تا دانش‌آموزان بتوانند در فضایی آرام و استاندارد، توانایی‌های علمی خود را محک بزنند.

وی با بیان اینکه بخش اعظم فرآیند تأمین و توزیع کتاب‌های درسی انجام شده است، افزود: تاکنون بیش از ۹۰ درصد کتاب‌های مورد نیاز دانش‌آموزان در سطح استان توزیع گردیده و ۱۰ درصد باقیمانده نیز منحصراً به دانش‌آموزان پایه دهم اختصاص دارد که پس از تعیین رشته تحصیلی و هدایت تحصیلی آنان، به سرعت در اختیارشان قرار خواهد گرفت و این اطمینان را به خانواده‌ها می‌دهیم که هیچ دانش‌آموزی بدون کتاب درسی نخواهد ماند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام با تأکید بر لزوم شفافیت مالی در مدارس، تصریح کرد: دریافت هرگونه وجهی از اولیا و دانش‌آموزان، به جز هزینه‌های مصوب کتاب درسی و بیمه، ممنوع است و این دستور به طور جدی به تمامی مدیران مدارس ابلاغ شده است و در صورت دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تخلف، با مدیران خاطی بدون اغماض برخورد خواهد شد و پرونده آنان به مراجع قانونی ارجاع داده می‌شود.

زینی‌وند از خانواده‌ها خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف مالی، مراتب را بلافاصله از طریق واحدهای بازرسی و حراست ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق گزارش دهند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری اولیا در این ایام، خاطرنشان کرد: همه تلاش‌های آموزش و پرورش بر این است که دانش‌آموزان با خیالی آسوده و بدون دغدغه‌های مالی، در فضایی مناسب، امتحانات خود را پشت سر بگذارند و در این مسیر، رضایت و حمایت خانواده‌ها، نقش مهمی در موفقیت این فرآیند خواهد داشت.