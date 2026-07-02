مأمور یگان امداد اصفهان حین انجام مأموریت به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعلام کرد: شامگاه گذشته، دو نفر از مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان که با موتورسیکلت در حال انجام مأموریت در محور قلعه‌شور بودند، دچار سانحه تصادف شدند.

در این حادثه، گروهبان‌یکم محمد فاتحی به علت شدت جراحات وارده، پس از انتقال به مرکز درمانی، آسمانی شد و مأمور دیگر نیز به شدت مجروح شد و هم‌اکنون تحت درمان و مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ضمن ابراز همدردی با خانواده این همکار فداکار، اعلام کرد: علت و ابعاد این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

همچنین زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین پیکر این همکار آسمانی، متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در پایان، از مردم شریف استان درخواست می‌شود برای شفای عاجل مأمور مجروح و علو درجات همکار آسمانی، گروهبان‌یکم محمد فاتحی، دعای خیر داشته باشند.